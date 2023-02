Il Ministero rivuole dai vigili urbani le indennità per comprare le divise

di Pierfrancesco Curzi

Indennità per l’acquisto del vestiario e di accessori, i vigili urbani di Ancona in servizio presso il comando dorico costretti a sborsare una cifra che si aggira attorno ai 2mila euro. L’applicabilità del regolamento imposto dal Mef, il Ministero di economia e finanza, ha incaricato l’amministrazione comunale che si aspetta di ricevere una cifra pari a 196mila euro da girare poi a Roma. Tutto è partito da un’ispezione del Mef nel 2018 che ritiene illegale l’indennità e riceve il parere favorevole dalla Corte dei Conti. Da qui il via al procedimento che quasi cinque anni dopo arriva ai giorni nostri con l’applicabilità del recupero dei 200mila euro.

Una somma che, con un calcolo grossolano ma efficace, si ottiene sommando 40 euro circa al mese per cinque anni che il Comune ha accreditato ai vigili urbani in servizio, soldi con cui il personale ha dovuto acquistare i capi e gli accessori necessari. Il provvedimento è diventato esecutivo, ma ieri i sindacati confederali hanno presentato una diffida nei confronti dell’amministrazione comunale per contestare la decisione. Cgil, Cisl e Uil uniti che assieme ad alcuni legali esperti del settore proveranno a scongiurare l’esborso di denaro. Una sorta di cold case amministrativo visto che il provvedimento riguarda il periodo che va dal 2013 al 2018, ossia esattamente i cinque anni della prima sindacatura targata Valeria Mancinelli. La giunta. è giusto ricordarlo, aveva scelto la strada di attivare il procedimento dell’indennità mensile per l’acquisto dei capi non garantiti nella dotazione complessiva (scarpe, maglioni, cravatte, calze e via discorrendo) cavalcando una vecchia delibera del consiglio comunale, addirittura degli anni ’90, che aveva inserito l’indennità come strumento. Prima e dopo le amministrazioni avevano e poi hanno, dal 2018 a oggi, scelto di tornare all’acquisto diretto del materiale. In quei cinque anni il servizio funzionava così: il Comune garantiva la divisa, giacca e pantaloni oltre al giubbotto d’ordinanza, nelle due versioni estate e inverno; il resto del vestiario, come accennato in precedenza, se lo accollavano i singoli vigili urbani che dovevano comprare tutto il resto, dalle scarpe alle camicie fino alla cravatta, anche qui nella doppia modalità estate-inverno. In media ogni agente di polizia municipale riceveva annualmente un’indennità di circa 500 euro. Non vanno dimenticati i costi per il lavaggio degli abiti, l’usura e così via, spese comunque garantite dalla copertura dell’indennità. Per i vigili urbani in questione una vera e propria beffa perché, al netto dei ricorsi già presentati e dell’opera sindacale, in caso di conferma del provvedimento dovranno ridare indietro dei soldi che comunque in parte se non tutti hanno comunque sborsato per comprare le dotazioni. Un nuovo capitolo della querelle tra amministrazione comunale e personale dell’attuale polizia locale, in passato il recupero di un’altra indennità aveva inasprito molto i toni arrivando anche a delle battaglie legali.