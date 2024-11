Il ministro: "Cambiare lo sguardo alla disabilità"

Ieri il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, su invito dell’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni della città a cui ha spiegato il ‘Progetto di vita’: un percorso complesso portato avanti insieme alle tante associazioni che hanno collaborato per riuscire a formare un percorso che possa ‘cambiare lo sguardo alla disabilità’. Ad accogliere il Ministro, in piazza Roma c’era Malupa, la barca a vela accessibile a tutti in uso alla Fabbrica dei Sogni che insieme alla cooperativa sociale H Muta, la Casa della Gioventù, il Giardino dei Bucaneve hanno raccontato al Ministro le difficoltà che incontrano nella quotidianità. Umanità e disponibilità, due caratteristiche che hanno contrassegnato l’incontro con il Ministro, che al suo ingresso nella sala consiliare, si è fermata a parlare con un giovane disabile. Un incontro partecipato, da cui Amministrazione e associazioni ne sono uscite soddisfatte: prima di incontrare le associazioni, la Locatelli ha parlato a porte chiuse con sindaco e parte della Giunta. "Ringrazio il Ministro, l’assessore Campagnolo che si è prodigata per questo incontro, un occasione di confronto importante per la nostra città".

Il ‘Progetto di vita’ è pronto a partire: "Riguarda progetti molto innovativi per la vita quotidiana, ma anche per lo sport – spiega – durante il confronto con le associazioni che hanno collaborato, sono emerse preoccupazioni sulla continuità di alcuni progetti e della stabilità riguardo alle risorse, si è fatto riferimento al fondo per il ‘Dopo di noi’ e per il timore della possibilità di portare avanti il tutto con risorse proprie. Il ‘Decreto 62’ è la cornice di tutto, riguarda sia gli aspetti della vita quotidiana che i servizi e tutto quello che concerne riguardo all’inclusione. L’obiettivo è quello di lavorare insieme ad equipe multidimensionali, ci sarà anche la ‘dimensione sanitaria’, si tratta di una grande sfida per il territorio, le persone devono organizzarsi e formarsi, ma non vi lasceremo soli. Ci sarà una formazione intensiva e capillare a partire già da gennaio". Un intervento che è stato accolto dai rappresentanti delle associazioni e dai cittadini presenti in sala. Alla vigilia dell’incontro, l’opposizione ha sollevato una polemica sulla scarsa trasparenza e la mancata comunicazione dell’incontro con il Ministro.

Silvia Santarelli