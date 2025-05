Il ministro della Cultura Giuli a Osimo mercoledì prossimo

Il ministro alla Cultura Alessandro Giuli sarà in visita a Osimo mercoledì a sostegno della candidatura della candidata a sindaco per Fratelli d’Italia Michela Staffolani. L’onorevole effettuerà un tour per le grotte, la cattedrale e il teatro nel primo pomeriggio alla presenza di esponenti nazionali, regionali e provinciali di FdI.

La candidata del centrosinistra Michela Glorio sta completando il giro delle frazioni per ascoltare le istanze dei cittadini: "Manca poco per riprendere in mano il futuro di Osimo. Basta attese, la città merita amministratori responsabili. Manca poco per lasciarci alle spalle un anno di stallo. Osimo non può più permettersi l’immobilismo".

Il candidato di tre liste civiche Francesco Pirani sviscera diversi temi durante il suo tour, l’ultimo a Campocavallo: "Dieci anni di tempo per poi presentare un progetto per la scuola di fretta, all’ultimo minuto, poche settimane prima della campagna elettorale del 2024. Non si lavora così, soprattutto per un opera che gli abitanti di Campocavallo aspettano da anni".

A un anno di distanza, secondo il ricalcolo, sono 32mila e 66 gli elettori chiamati alle urne, di cui 15mila e 732 maschi e 16mila e 334 femmine. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio e si tornerà a votare l’8 e il 9 appunto (quando si voterà anche per il referendum).

Il Comune mette a disposizione degli elettori con difficoltà di deambulazione un servizio gratuito di trasporto ai seggi, con un automezzo della Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Osimo.