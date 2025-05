Il ministro Foti lancia la Staffolani:: "I nostri avversari sono solo a sinistra"

C’era il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ieri pomeriggio in Comune a Osimo, accolto dalla candidata a sindaco di FdI (oltre che Rinasci Osimo e Viva Osimo) Michela Staffolani, dall’europarlamentare Carlo Ciccioli e dalla senatrice Elena Leonardi. "Osimo ha avuto un passato recente difficile ma può farcela con Staffolani. Gli avversari sono quelli che stanno a Sinistra non quelli che hanno fatto altre scelte. Sarà difficile vincere al primo turno ma so che le carte ci sono tutte", ha detto.

Dall’altra parte, per ribadire il no, mercoledì sera la candidata del centrosinistra Michela Glorio era a Osimo Stazione all’incontro pubblico sul progetto dello scalo merci Osimo-Castelfidardo, promosso dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, con la partecipazione dei consiglieri regionali Marta Ruggeri (M5s), Antonio Mastrovincenzo (Pd) e del sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani. I consiglieri regionali hanno annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente per costringere la Regione a fornire risposte concrete.

Il candidato a sindaco civico Francesco Pirani lancia un appello tramite video in tour per il centro di Osimo: "Siamo stanchi dei giochi di potere. Di chi si piazza in Comune solo perché è amico di qualcuno. Se fare politica significa vendersi allora noi non siamo effettivamente dei politici. L’abbiamo anche dimostrato con le dimissioni quando era impossibile amministrare senza ricatti. Io propongo un’amministrazione fatta di persone libere, di chi ha già un lavoro".