Il ministro Giuli: : "Il teatro Gentile nella lista Unesco"

C’è il teatro Gentile di Fabriano tra i 18 del Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra 18esimo e 19esimo secolo in corsa per la candidatura nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco. "Anche altri saranno coinvolti. Siamo massimamente fiduciosi di essere alla viglia di una nuova storia di successo", ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rispondendo all’interrogazione presentata da FdI sulle iniziative per l’iscrizione. Nel suo intervento il ministro ha ricordato di aver stipulato il 14 scorso un protocollo d’intesa con le Regioni e i Comuni nei quali sono allocati i teatri (Marche, Emilia Romagna e Umbria) per la predisposizione della documentazione necessaria per presentare la proposta di candidatura. "Sono pienamente consapevole del pregio dei teatri storici non inseriti nella candidatura Unesco: anch’essi verranno coinvolti nelle iniziative di tutela e valorizzazione che saranno intraprese". Il progetto di candidatura interessa 18 teatri in 3 Regioni: 14 nelle Marche, 2 in Emilia Romagna e 2 in Umbria: tra questi, ha ricordato il ministro, il Gentile di Fabriano appunto, il teatro Goldoni di Bagnacavallo in provincia di Ravenna e il teatro nuovo Giancarlo Menotti in provincia di Spoleto. "La presentazione della candidatura rappresenta il primo tassello di un serio processo scientifico di valutazione ai fini dell’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale", ha aggiunto spiegando che la candidatura sarà sottoposta all’esame degli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e poi, nel 2026, alla valutazione del Comitato della Convenzione del 1972. "Quanto alla particolarità dei teatri condominiali si tratta di una testimonianza unica dell’eccezionale valore di uno straordinario patrimonio culturale".