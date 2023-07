Il ministro Musumeci ai sindaci "Vite perse, una sconfitta per tutti"

di Silvia Santarelli

"Ogni vita umana che si perde è una sconfitta per tutti", queste le parole del Ministro per la Protezione Civile Sebastiano Musumeci, che ieri a Senigallia ha incontrato i sindaci del territorio interessato da calamità naturali come alluvione e terremoto. L’incontro si è svolto alla vigilia della messa che sarà celebrata oggi alle 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Barbara, nel giorno in cui Noemi Bartolucci, vittima dell’alluvione dello scorso 15 settembre, avrebbe compiuto 18 anni.

Il Ministro ha voluto verificare lo stato dei luoghi: "É compito del governo nazionale monitorare l’attività sul territorio e di assicurare le risorse necessarie ma al tempo stesso accertarci che siano utilmente spese. Serve progettare, aprire i cantieri, rimettere in sesto il territorio per evitare che si ripeta il danno. Non serve ricostruire per tamponare, ma per ridurre il potenziale rischio a cui è esposto un territorio". Con i sindaci si è parlato di ristori e burocrazia: "Ho posto l’accento sulla necessità di un intervento radicale e risolutorio sul fiume– ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – Il Ministro ha dato anche ampie speranze sugli indennizzi". Risorse destinate al territorio per metterlo in sicurezza ed evitare un’altra esondazione: "Le risorse ci sono nel momento in cui vengono spese, bisogna prima spendere quelle disponibili e poi ottenerne delle altre – prosegue Musumeci - Abbiamo accumulato in Italia 8,10 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza del territorio, inutile chiedere denaro quando non è stato speso quello che è disponibile. Adesso dobbiamo tutti lavorare e già lo si sta facendo con impegno. Ho incontrato il presidente della Regione, il commissario Castelli proprio per parlare di questo: i sindaci devono essere cooperatori in questo progetto strategico che deve fare i conti con una normativa che non è sempre agile e snella e questa è stata l’occasione anche per rivedere norme che riguardano l’ambiente". I sindaci del territorio, insieme ai Comitati avevano messo davanti a tutto la pulizia del fiume, un intervento che per essere risolutivo, dovrebbe essere costante. "Un fiume non può restare invaso da sterpaglie arbusti, fanghi e detriti – ha spiegato il Ministro – il letto del fiume dev’essere sempre libero per ricevere l’acqua quando arriverà, non sappiamo quando, ma arriverà. Se non trova l’alveo libero si fa strada da sola e fa danno. Ecco perché la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurata da Enti locali con particolare attenzione soprattutto in aree fragili ed esposte come questa che in dieci anni ha subito alluvioni e sisma. Proprio per questo, sulle Marche, è puntata l’attenzione del Governo Nazionale". Un’attenzione riconosciuta anche dal Governatore Francesco Acquaroli: "Con le nostre strutture stiamo lavorando per destinare quanto prima i 400 milioni di euro stanziati dal Governo, che ringrazio per aver dato a questa emergenza una risposta come mai si era visto prima in Italia per una calamità simile".