Il ministro Salvini al porto: "Qui 200 milioni di euro per lo sviluppo delle Marche. Banchina 27, avanti tutta"

Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, torna nelle Marche alla vigilia del delicato voto per le elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi e fa rotta sul porto. Accompagnato dal vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, e dal suo entourage, è stato accolto dal presidente dell’Autorità portuale, Vincenzo Garofalo nella visita al cantiere della banchina 27, la famosa banchina ‘Marche’ o ‘Lunga’ (37 milioni di investimento, fine dei lavori fissata entro quattro anni): "Quanti investimenti ci sono qui al porto di Ancona, 100 milioni? Ah no, il doppio? – è stato l’approccio conoscitivo del titolare delle infrastrutture – Caspita, mi risulta però che non ci siano intoppi, lavorare qui è molto più facile, grazie anche al supporto della filiera, non come succede altrove. Mi fa piacere inoltre che ad Ancona la marineria resista, mentre in altri porti non vive un buon momento. Bene le merci, un po’ meno i passeggeri, ma stiamo mettendo a punto delle misure, tra cui alcune sul fronte delle emissioni, per venire incontro alle necessità dei nostri scali".

Colpito positivamente dalla puntuale illustrazione dell’ingegnere Maria Letizia Vecchiotti dell’Adsp dell’Adriatico Centrale sul progetto alla banchina 27, il Ministro Salvini ha poi voluto incontrare, parlare e fare foto con i protagonisti dell’appalto, compresi i vertici dell’impresa Mentucci che sta svolgendo i lavori: "Di dove siete, di Senigallia? Ah che bello, quindi giocate in casa; ci vediamo al Summer Jamboree allora. Si tratta di una grande opera e vista da qui, dal vivo, rispetto a un progetto sulla carta al Ministero a Roma fa tutto un altro effetto. Spero si riesca a restare nei tempi. Di recente sono stato in visita a Shangai e lì in pochissimo tempo hanno costruito un porto completamente automatizzato. Certo lì non si pongono troppi problemi sotto il profilo ambientale, vanno avanti con altre priorità". L’appalto della banchina 27, compreso il dragaggio e la palificata, verrà seguito dall’allaccio con la 28 da dove, in un futuro ancora indefinibile, si innesterà il braccio che collegherà questa infrastruttura alla famosa Penisola a lavori finiti la banchina si allungherà di 230 metri per una superficie di 38mila metri cubi. Importanti anche i numeri del dragaggio, una fase già conclusa con lo scavo di 100mila metri cubi di sedimenti in parte stoccati e usati su altri siti e per il 40% messi a disposizione della base per la futura banchina, compresa la vasca di colmata. Siamo ancora nella fase autorizzativa e i lavori dovrebbero essere conclusi entro il 2029.

Il leader della Lega ha poi voluto vedere da vicino i lavori e al margine della banchina ha registrato alcuni post da inviare attraverso i suoi canali social prima di rispondere alle domande dei giornalisti.

Al netto dei temi nazionali, dalla pace fiscale alle manifestazioni Pro-Pal, Salvini ha enfatizzato l’impatto previsto dalla Zes (Zona economica speciale) sul porto di Ancona, sebbene nella prima bozza di programma del centrodestra Ancona e il suo porto non rientrino nel ‘cratere’ normativo della Zes: "Farò in modo che tutti i comuni delle Marche ne facciano parte – ha assicurato Matteo Salvini – e dunque anche questo scalo davvero operativo con i suoi 10mila addetti, uomini e donne che ogni giorno arrivano qui per lavorare" ha concluso il ministro Matteo Salvini.