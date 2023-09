Il ministro Sangiuliano accende la Lampada per la pace con Dal Cin

Il ministro alla Cultura, onorevole Gennaro Sangiuliano, ha acceso la ’Lampada per la pace’ a Loreto ieri per Natività della Madonna. Al termine della funzione religiosa, presieduta da monsignor Fabio Dal Cin, il ministro ha tenuto un breve discorso sul sagrato della basilica della Santa Casa. Prima è stata invocata la benedizione dei velivoli in sorvolo sul santuario per rendere omaggio alla Patrona degli aeronauti. "Sono estremamente felice di essere qui per l’altissimo onore che mi è stato concesso. Fino a poco fa abbiamo ragionato sul concetto di bellezza, altissimo, che è predisposizione d’animo per ciascuno di noi soprattutto. Sono qui per testimoniare l’attenzione del governo per luoghi come questi, cardinali per la geografia identitaria della nostra nazione. Costruiamo insieme una cultura che sia promozione ed elevazione dello spirito. Grazie a voi per essere qui", ha detto il ministro accanto a tante autorità civili e religiose. L’arcivescovo Dal Cin ha aggiunto: "E’ un’occasione questa in cui mi preme ringraziare per la costituzione del Centro di studi e documentazione su Lorenzo Lotto qui a Loreto, appena annunciata. Quel patrimonio non appartiene solo a Loreto ma all’intera comunità. Auspico che gli interventi programmati possano restituire risplendenti di bellezza rinnovata la basilica, il museo e l’antica spezieria, rendendoli presto fruibili". Prima della celebrazione eucaristica il ministro ha preso parte al seminario durante il quale è stato esposto il dipinto di Lotto dedicato a San Michele che scaccia Lucifero recentemente restaurato sotto la supervisione dell’esperto Alberto Sangalli.