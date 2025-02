Il ministro Valditara farà tappa alla Mole

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nelle Marche il 26 febbraio prossimo. Oltre a una visita nel fermano, Valditara mercoledì prossimo, nel primo pomeriggio sarà alla Mole Vanvitelliana di Ancona per prendere parte all’evento denominato "Il Futuro nella Tradizione". L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dall’ITS Smart Accademy di Fermo, ha come obiettivo illustrare a tutta la comunità scolastica le novità della filiera 4+2 che investono le scuole superiori, tecnici e professionali, e il ministro fornirà in anteprima le nuove indicazioni ministeriali per la scuola secondaria di primo grado.

Ad accogliere il ministro all’evento anconetano della Mole di Ancona (previsto per le 15) si troverà il sindaco del capoluogo, Daniele Silvetti. A dare il benvenuto al ministro Giuseppe Valditara anche gli alunni delle scuole medie di Ancona che potranno fare domande alle autorità presenti. Insieme al ministro ci saranno il direttore generale dell’Usr Marche, Donatella D’Amico e Giorgia Latini, vicepresidente Commissione Cultura, Scienze e Istruzione Camera dei Deputati. Nella tappa fermana, al mattino, prevista la presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli.