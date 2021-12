di Sara Ferreri "Andry è un grand uomo un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone. E’ dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà di chi ha vicino". A parlare con la voce rotta dall’emozione è Natascia Bigelli la compagna di Andrea Serrani. In questi giorni è sempre con lui, non lo molla un momento. "Ci facciamo forza a vicenda per quello che ci sta...

"Andry è un grand uomo un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone. E’ dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà di chi ha vicino". A parlare con la voce rotta dall’emozione è Natascia Bigelli la compagna di Andrea Serrani. In questi giorni è sempre con lui, non lo molla un momento. "Ci facciamo forza a vicenda per quello che ci sta capitando. Siamo su tutte le tv e i giornali". Natascia Bigelli è stanca degli insulti e dalle accuse ricevuti dal compagno, soprattutto ma non solo via social network. "Andrea – aggiunge la compagna - sia nella vita privata che fuori con le persone che lo conoscono da sempre è disponibile a dare una mano quando qualcuno ne ha bisogno. Lui è sempre pronto a difendere gli altri come ben sanno gli amici che gli vogliono bene. Lui riesce a farti sorridere nei momenti bui. E’ un uomo molto presente e con un cuore enorme". Con voce piena di commozione Natascia Bigelli non colpevolizza affatto il suo compagno, né lo accusa per il gesto verso la giornalista televisiva, ma lo protegge. Lo definisce "uomo semplice, ma dal cuore grande, proprio come grande è lui". Poi entrando nel merito del gesto andato in diretta tv da Empoli commenta: "Che quella cosa non si fa lo sappiamo. Ma far passare Andrea da maniaco e violentatore è un fatto che ammazza l’anima". Quello della compagna Natascia è un messaggio di amore che ha già perdonato la sua metà per aver "goliardicamente" toccato il fondoschiena di un’altra donna dopo aver appoggiato le labbra sulla propria mano, come a tirarle un bacio (questa la lettura che danno gli amici del gesto che precede la palpata alla giornalista Greta Beccaglia). "Di lui posso dire che ama la famiglia più di ogni altra cosa – conclude Natascia Bigelli che nelle ultime ore ha incassato anche tanta solidarietà da amici e conoscenti -. Se entri nel suo cuore sei Famiglia". Natascia con un grande senso di protezione ed amore chiude il nido familiare cercando di tenere fuori la "gogna mediatica".