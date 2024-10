"Il mio augurio ai giovani?. Fare della passione un lavoro"

Tutto pronto per la finale nazionale del Cantagiro di stasera, per la prima volta a Senigallia. L’appuntamento, al teatro La Fenice, è per le 21. Ospite d’eccezione, Marina Fiordaliso, colei che – per chi non lo sapesse – diede inizio alle mode più apprezzate dalle ragazze degli anni ’80. "Cosa auguro ai giovani? Che possano fare della loro passione il proprio lavoro".

L’artista piacentina risponde al telefono con la stessa voce che l’ha vista trionfare a Castrocaro, nell’81. Le "ali d’aliante" continuano a farla restare sulla cresta dell’onda da più di 40 anni. E chissà che la luna, Fiorda non l’abbia già davvero raggiunta…

Fiordaliso, come sta?

"Molto bene, grazie. In questo periodo, mi sento davvero appagata. Dieci giorni fa, è nato Cesare, il mio secondo nipotino. Dal lavoro ho avuto cose meravigliose, ma per me, adesso, è molto più importante la famiglia. D’altronde, Cesare è un imperatore e Rebecca Luna, la mia prima nipote, ha ormai 13 anni".

Se non la luna, cosa vuole oggi Marina Fiordaliso?

"Vorrei essere una brava nonna. È questa la mia ambizione più grande. Non ho più bisogno di correre e di arrivare prima a tutti i costi. Vivo come gli indiani d’America: la sera vado a letto e al mattino mi alzo e vedo cosa mi offre la giornata".

Sarà lei a premiare il vincitore del Cantagiro: cosa gli augura?

"Di vivere le mie stesse emozioni di Castrocaro. Che abbia un futuro fatto delle cose in cui crede".

Cosa la emoziona?

"Gli applausi della gente, poter sviluppare una passione, farla conoscere a tutti. Un cantautore è un po’ come un pittore che disegna una tela. In fondo, siamo artisti".

Anche lei partecipò al Cantagiro…

"Sì, c’era ancora Mimì. Arrivai quinta".

Qual è il collega a cui è più legata?

"Zucchero: è stato il primo che ho conosciuto, colui che scrisse la canzone con cui vinsi Castrocaro, uno degli autori di ´Non voglio mica la luna´. Ma ci sono pure Stefano Sani, Laura Pausini, Donatella Rettore e Ivana Spagna".

Se dico Senigallia?

"Conosco le Marche, sono innamorata dell’Italia. È tutta una grande città".

E Sanremo? Le piacerebbe tornarci?

"Se avessi un bel brano sì, ma sicuramente non lo cerco. Dovrebbe capitarmi, ma non scalpito più. Se mi chiamano, perché no. Finirà che non mi presenterò neanche quest’anno. Anche perché ormai è un Festival per soli giovani, o per vecchie glorie di 80 anni. Io sono nell’età di mezzo: quando avrò 80 anni, mi chiameranno".

Nicolò Moricci