"Il mio canto libero ora lo insegno"

Accendendo la tv ci sono buone probabilità di imbattersi in due scene: qualcuno che cucina e qualcuno che canta. Ma se pensate che per cantare basti avere una bella voce smettete di leggere. E soprattutto sperate di non incontrare Roberta Faccani. Lei, con una carriera che per ‘quantità’, qualità e poliedricità ha pochi eguali in Italia, potrebbe arrabbiarsi. Perché la sua scuola, ‘La Fabbrica del Cantante Attore’, e il suo metodo insegnano tutt’altro. E lo fanno bene, visto che una sua allieva, la dodicenne Melissa di Sant’Elpidio a Mare, ha di recente vinto la prima edizione del talent show nazionale ‘The Voice Kids’, format di Rai Uno. "Il mio metodo è esperenziale – spiega l’ex voce solista dei Matia Bazar – e innovativo, frutto di 35 anni di attività fatti di live, dischi in studio e musical a teatro, in cui ho affrontato ogni tipo di genere musicale, ognuno dei quali richiede un diverso uso della voce. Ho cantato ovunque, da Sanremo all’Arena di Verona. E ho imparato sul campo che una bella voce non basta, che il talento ti può portare solo fino a un certo punto. Senza lo studio e una metodologia corretta il salto di qualità non lo fai, e un vero professionista non lo diventi".

Faccani parla di "un metodo unico perché nato proprio da me, dalla mia esperienza", e cita tra gli altri "i sei anni con i Matia Bazar, una palestra impagabile, l’impegno come corista, poi come interprete di generi che vanno dal pop al rock, dal soul al blues, e come cantautrice. Ma le metodologie che incontravo non bastavano a risolvere tutti i problemi che possono sorgere nelle varie situazioni. Sono quindi tornata a immergermi nella mia vocalità per rispondere alle esigenze di musicisti e produttori, costruendo una tecnica solida da trasferire ai giovani talenti, accompagnandoli nella loro carriera, e facendoli crescere artisticamente, ma anche umanamente. Ho voluto che questa scuola di canto, che in realtà è un laboratorio artistico, nascesse nella mia Ancona".

Alla Faccani sono arrivati (fra tanti) i ‘complimentissimi’ di Piero Cassano, co-fondatore dei Matia Bazar (l’uomo dietro l’ascesa al successo di Eros Ramazzotti, tanto per fare un nome): "Sei sempre stata una grande: come voce, come persona e oggi anche come insegnante". Forse anche per questo si potrebbe condividere l’auspicio dell’artista dorica: "Vorrei che una nuova Roberta Faccani nascesse qui, ad Ancona". Per chi fosse interessato al suo ‘metodo’: [email protected] e www.robertafaccani.it. Raimondo Montesi