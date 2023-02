"Il mio hip hop senza tempo"

Sono giorni intensi per Simone Micozzi, in arte Stritti, tra nuovi dischi, serate nei locali e un compleanno ‘importante’ festeggiato in questi giorni (il cinquantesimo). Stasera l’artista, tra gli antesignani dell’hip hop in Italia, è al Barigno di Osimo insieme a Drugo, il quale presenta il suo disco ‘L’amore mio non muore’. Domani (ore 19) sarà al Teatro Panettone per l’ormai tradizionale serata in favore delle Patronesse del Salesi, alla quale partecipano le scuole di danza Happiness, Area Axè, Emotion Dance Studio, La Luna Dance Center, New Royal Studio, I Have a Dream e Circle. E proprio l’altro ieri è uscito il disco ‘Livematazz’, realizzato con i Da Collective. "Contiene anche cinque pezzi che stavano su ‘Strittmatazz Vol. 1’, ma riarrangiati da sette musicisti, tanto che sembrano nuovi – spiega Stritti – Tra due mesi uscirà anche in vinile. Ho fatto poi un altro disco, ‘Ocean Bounce’, con lo pseudonimo Nu.tell, completamente elettronico, con influenze funk e jazz. E’ in stile lo-fi, e l’obiettivo è portarlo all’estero, visto che il rap in italiano non ha molto seguito fuori. Mi piace sperimentare, anche se le mie radici sono sempre quelle: l’hip hop e gli anni Ottanta. I miei miti sono il Guru di Jazzmatazz, A Tribe Called Quest e De La Soul, oltre a Duran Duran e Michael Jackson".

Stritti ha raccontato la ‘sua’ storia dell’hip hop italiano in un libro, ‘Due strade avanti’. "Parlo degli anni ‘80 e ‘90, delle influenze americane, dei primi dj-set, del gruppo I Soliti Sospetti, con cui univo rap, soul e funk. Ad Ancona ho portato per primo nomi come Frankie hi-nrg e Sottotono. Arrivo fino a inizio anni Duemila. Dopo la musica è diventata un po’ tutta uguale. E’ facile farla, e la qualità ne risente. La trap non mi piace, a parte la trap soul. C’è però un ritorno al rap ‘classico’. Sto aspettando che diventi un boom".

Raimondo Montesi