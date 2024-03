"Il mio post è stato rimosso. Si parlava di quei 16 milioni"

Chissà perché Facebook ha rimosso il post del professor Paolo Seri? Nel suo profilo personale il docente di Economia politica all’Università Kore di Enna, che collabora con il Centro per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università Politecnica delle Marche, presentava un’analisi della filiera cinematografica della nostra regione. Non c’erano foto compromettenti né inni all’odio razziale...

Qual era il contenuto del suo post, professore?

"Mi limitavo a presentare la prima scheda di una serie di analisi che stiamo facendo nel nostro centro di ricerca con la Fondazione Aristide Merloni. L’idea è quella di valutare l’impatto del fondo pluriennale da 16 milioni di euro assegnato dallo Stato alla Film Commission delle Marche. Si tratta di un caso di studio: le promesse, fatte dai politici presentando lo stanziamento, saranno realizzate?".

Su cosa si concentra lo studio?

"A partire dalla situazione attuale, fotografata da un nostro studio già pubblicato sulla rivista Economia Marche e dalla prima scheda citata, nei prossimi tre anni pubblicheremo periodicamente delle schede riassuntive che andranno a valutare l’impatto reale che i 16 milioni di euro avranno sulle variabili sociali ed economiche di interesse: il numero e la dimensione delle imprese, la loro redditività, gli occupati del settore, l’impatto sul turismo, ma anche sull’effettiva fruizione di cultura nella nostra regione".

Perché avete deciso di eseguire queste analisi?

"La retorica dominante nelle politiche per il cinema è che gli investimenti nel settore siano un moltiplicatore: per ogni euro speso se ne generano il doppio o il triplo in termini di ricadute sulla regione. Non ci sono studi, però, che lo dimostrino in modo analitico. Il nostro ha questo scopo e rientra tra gli studi di ’valutazione d’impatto delle politiche pubbliche’".

Avete già individuato delle criticità?

"Alcune delle problematiche del cinema marchigiano sono le stesse degli altri settori: innanzitutto il nanismo e la frammentazione delle imprese. Abbiamo imprese che nella maggior parte dei casi sono formate da una o due persone. Il nostro centro universitario potrebbe offrire formazione per insegnare agli operatori nuovi modelli imprenditoriali e di crescita".

Lo avete proposto alla Film Commission?

"Ho avuto un colloquio con il presidente ma ancora senza esito".

Cosa potrebbe accadere se il settore non crescesse?

"Si sarebbero trasferiti 16 milioni a favore dei produttori o di qualche festival, e rimarrebbe da sperare soltanto che qualcuno sia di qualità".

Cosa bisognerebbe fare, allora?

"Innanzitutto bisognerebbe intervenire su offerta e domanda di cultura in modo integrato. Servono anche politiche incentrate sullo sviluppo della domanda culturale, o più precisamente sui sistemi individuali di riconoscimento dei valori, che poi è la definizione di cultura, per esempio come i giovani determinano cosa è importante perloro. Si potrebbe offrire degli sconti, ma soprattutto andrebbero creati degli spazi urbani dove favorire occasioni d’incontro tra addetti ai lavori e giovani. Offrire corsi di formazione agevolati. Bisogna valorizzare il volontariato che promuove il cinema, in alcuni casi egregiamente, ma con poche risorse. Bisogna valorizzare quello che c’è già: in economia si parla di politiche ’place based’".