"Il mio ritorno alla politica. Finalmente siamo uniti. Liste d’attesa la priorità"

Qui centrosinistra. Michele Brisighelli, avvocato penalista. Una lunga militanza politica nel Pd, è stato consigliere comunale e assessore di Ancona dal 2006 al 2013. È stato anche segretario generale del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio. Alle elezioni regionali del 28 e del 29 settembre è candidato nella lista del Partito Democratico della Circoscrizione di Ancona.

Possiamo parlare di un ritorno alla politica attiva? "Il militante c’è sempre stato. Ed è stato sempre dalla stessa parte. Ma sì, è un ritorno. Perché negli ultimi dieci anni c’era stato un allontanamento rispetto ad una candidatura per un ruolo amministrativo, dedicandomi interamente alla professione e alla famiglia. Se agli inizi di giugno mi avessero detto delle Regionali, avrei sorriso con il mio interlocutore. Invece ho percepito entusiasmo attorno a me, dei cittadini e dei Circoli, che mi hanno dato forti stimoli per provarci. Sono consapevole di quanto sia delicata questa partita regionale, anche nell’ottica di Ancona e provincia".

E in giro, oggi, cosa sente? "Fiducia nei confronti dei candidati del centrosinistra e per Matteo (Ricci). Ma percepisco anche la volontà di partecipazione. Credo che queste elezioni siano alla nostra portata per tre motivi fondamentali: abbiamo un programma ampio e arricchito da sensibilità differenti; siamo uniti, uniti per davvero: e la coesione paga come in Umbria o nella città di Genova; abbiamo un grande candidato presidente, che ha dimostrato, con i fatti e sui territori, la sua preparazione".

Quali sono, invece, le sue priorità? "Ho approcciato con grande umiltà e mi sto ponendo all’ascolto delle persone. Sto ascoltando le loro esigenze per capire come sono evolute e come poterle rappresentare, se eletto, in Consiglio regionale. In cima c’è la sanità".

Tema centrale. "E su tutti c’è il problema liste di attesa. Noi vogliamo garantire accesso alle prestazioni per tutti, in maniera equa e pagando il giusto. Poi c’è il welfare, assicurando misure e vicinanza alle famiglie e alle giovani coppie. Questi sono aspetti di fondamentale importanza, come lo è quello del lavoro".

Cosa propone? "Interventi a protezione del lavoro, il lavoro dipendente e quello piccole e medie imprese che subiscono le conseguenze di conflitti importanti. Le Pmi costituiscono il 94% del nostro tessuto regionale, vanno sostenute con l’accesso al credito e con politiche in favore di chi cerca di fare impresa, perché sta costruendo opportunità e valore sui territori. Anche come strumento per sviluppare le aree interne. Così si possono superare i momenti di crisi. Ad Ancona tiene banco la situazione di Conerobus: credo che la Regione debba e possa fare qualcosa di più. Come penso, peraltro, che una Regione possa portare il suo contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica".

A cosa si riferisce? "Viviamo un’epoca di gravi conflitti internazionali. Penso che le amministrazioni locali possano fare la loro parte, per quanto le competenze siano limitate, ma almeno per provare a risolvere questi temi".