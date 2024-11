"Il mio umorismo molto razionale. Parlo di cose vere e la gente ride"

"Non era una battuta". E’ il titolo dello spettacolo che va in scena stasera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona, e anche la frase che Immanuel Casto pronuncia spesso, in particolare ogni volta che dice qualcosa che "risulta involontariamente comica, magari per la formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio". Dopo gli inizi a Teatro, Casto è diventato un originale cantautore dedito a uno stile da lui definito ‘Porn Groove’. Risultato: cinque album, concerti sold-out e spiazzanti videoclip visti da milioni di persone su YouTube. Casto, ha definito il suo spettacolo un "monologo metacomico".

Vuol dire che spiega i meccanismi dell’umorismo?

"Non in generale, ma quelli della mia comicità sì. In effetti sono riflessioni piuttosto personali. Noto che spesso le cose che dico, ‘stranamente’ fanno ridere gli altri. Io cerco di spiegarne il motivo, e queste spiegazioni divertono il pubblico".

Di solito uno dice ‘era una battuta’ perché vede che l’altro non ha capito.

"Ecco, per me è l’esatto contrario. Le mie sono formulazioni logiche, molto chiare, e penso che la gente non sia più abituata a sentire un’espressione lineare, in cui una persona intende esattamente quello che vuole dire. Una volta uno spettatore alla fine è venuto da me è mi ha detto che lo spettacolo era molto bello. Io ho risposto: ti ringrazio tantissimo. E lui fa: ma, lo penso davvero. E io: sì, non ti sto ringraziando perché lo pensi, ma per averlo detto. E lui si è messo a ridere. Ecco, queste cose qua".

Ma se dovesse definire il suo umorismo che aggettivo userebbe? Intellettuale?

"Sì, diciamo molto razionale. Un certo umorismo molto ricorrente, soprattutto nella stand-up comedy è incentrato sul rendere le cose assurde, grottesche, sopra le righe. E’ un’ironia che nasce dal fatto che non si intende quello che si sta dicendo. Per me è l’opposto. Quindi, con toni piuttosto piatti dico esattamente quello che intendo dire. E’ il risultato è comico".

Un altro esempio?

"Quando parlo della mia passione per i giochi da tavolo spiego che sono una delle occasioni in cui vedo delle persone senza essere pagato. E’ una cosa vera. Ma fa ridere".

Chi la ama come cantautore e viene allo spettacolo che reazioni ha?

"Questo lo so perché ho fatto un’indagine di mercato. C’è una scarsissima sovrapposizione tra i due pubblici. Mi fa piacere, perché vuol dire che nel corso degli anni sono arrivato a persone diverse facendo cose diverse".

Raimondo Montesi