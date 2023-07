Il Mistero del Ponte di Torrette Svelato, Inaugurazione Mercoledì

Il mistero del ponte di Torrette sarà svelato, sebbene a metà, la prossima settimana. I dubbi e le indiscrezioni, rivelate dal Carlino sulla sorte del sovrappasso pedonale su via Conca che collegherà il parcheggio di via Metauro e l’ospedale di Torrette, vedranno l’applicazione plastica mercoledì prossimo. Per quel giorno è fissata l’inaugurazione dell’opera pensata e progettata più di due anni fa, finanziata con 700mila euro dalla Regione e dal Comune (500 e 200mila euro). Il pezzo principale dell’opera, il sovrappasso, è stato montato a fine febbraio scorso e poi ci sono state le elezioni, ma si poteva inaugurare il transito dei pedoni molto prima. C’è un altro problema: l’ascensore montato sulla rampa lato ospedale non dovrebbe essere attivato subito a causa di alcuni problemi di collaudo e slitterà a settembre. Intanto sarà possibile transitare a piedi evitando, finalmente, l’attivazione dell’attraversamento pedonale su via Conca, tra rallentamenti e rischi per la sicurezza stradale. Per le carrozzine, di ogni tipo, e per altri mezzi, l’utilizzo del ponte sarà possibile solo tra un paio di mesi. Al taglio del nastro dell’opera saranno presenti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini e il collega regionale Francesco Baldelli che all’interno dell’ospedale di Torrette ha alcuni grattacapi da risolvere per la costruzione del nuovo Salesi. In particolare la morgue con camera mortuaria, anatomia patologica e medicina legale, ferma al palo da due anni.