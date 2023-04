Il mistero di Andreea Nelle ricerche anche Bayla, il pastore tedesco che ha fiutato Saman

di Sara Ferreri

Si stanno ampliando le indagini sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la ragazza campionessa di tiro a segno svanita nel nulla. Se la scorsa si è cercato nelle campagne della Vallesina e a Jesi alla presenza del pubblico ministero Irene Bilotta, presto carabinieri, vigili del fuoco e cani molecolari potrebbero tornare a setacciare alcuni punti chiave individuati dai droni.

Potrebbero tornare anche nel luogo dove Andreea ha trascorso l’ultima notte: la roulotte e il casolare di Francesco sulla Montecarottese.

Tra pochi giorni sarà un anno dall’apertura delle indagini e non si esclude che il raggio di azione si possa ampliare anche sugli altri uomini che ruotavano attorno alla dolce 27enne. La storia diventa ogni giorno più intricata.

Già passati al setaccio i terreni attorno alla casa di campagna dell’ex di Andreea Daniele Albanesi che pure ha smentito, ai giornalisti di "Chi l’ha visto?" trasmissione tornata ultimamente a seguire il caso, questo sia avvenuto.

Gli inquirenti sono al lavoro da mesi cercando di capire dove sia Andreea, anche se ultimamente si cerca soprattutto un corpo ma in questi ultimi giorni le indagini sembrano infittirsi e non si esclude di poter arrivare a breve ad una svolta.

I ragazzi che ruotavano attorno alla ragazza ormai sono tornati alle loro vite: tutti con nuove storie sentimentali in corso, qualcuno anche con nozze in vista (tra meno di cinque mesi). Anche l’ultimo compagno di Andreea, il 44enne di Moie Simone Gresti (al momento unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti), a detta del suo legale Emanuele Giuliani, avrebbe una nuova compagna e si starebbe cercando di ricostruire una vita privata, nonostante tutto.

Era la notte dell’11 marzo quando, dopo cinque ore di festino nella roulotte, interrotte da una non breve pausa in cui Gresti e Aurora sarebbero andati a Jesi a prendere "le birre", attorno alle 7 Andreea se ne sarebbe andata molto arrabbiata con Gresti che le avrebbe trattenuto il telefono.

Durante la nottata infatti l’ex Daniele e l’amico del cuore di lei, Omar (i quali erano insieme fino al mattino seguente a Jesi), avevano mandato dei messaggini ad Andreea ed erano intenzionati ad andarla a prendere perché non volevano stesse lì. Ma lei non avrebbe più risposto (eppure il motivo della lite con Gresti sarebbe stato proprio il fatto che lei stava chattando con altri uomini).

Del resto Omar la settimana precedente aveva ‘salvato’, andandola a prendere in strada a Monsano, Andreea, a suo dire fuggita dopo tre notti in cui era stata chiusa in una stanza di albergo con Simone e Aurora, senza mangiare.

Una serata quella dell’11 marzo in roulotte altrettanto turbolenta in cui "Simone continuava a insultarla anche pesantemente – ha dichiarato Francesco il proprietario del casolare e della roulotte-. Lei più che altro stava zitta poi alla fine probabilmente si è stancata e dopo aver chiesto più volte il telefono (restituito da Simone solo dopo un giorno e mezzo dopo alla mamma di lei, ndr) invano, se n’è andata".