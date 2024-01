Il mistero di Andreea. Tracce nel casolare, adesso si ipotizza l’istigazione al suicidio

Dopo l’accusa di omicidio volontario arriva un’altra ipotesi di reato che la Procura di Ancona contesta a Simone Gresti, il fidanzato di Andrea Rabciuc, la 27 enne scomparsa dalle campagne di Montecarotto il 12 marzo del 2022. Al 44enne si aggiunge l’accusa di istigazione al suicidio. Con questa le ipotesi salgono a quattro, perché prima del ritrovamento di uno scheletro al 44 enne di Moie erano contestati il sequestro di persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Accuse ancora tutte in pedi e tutte da dimostrare.

L’istigazione al suicidio è emersa ieri, nell’accertamento tecnico irripetibile disposto sui vestiti che indossava lo scheletro, sui tessuti e sugli oggetti rinvenuti nel casolare di Castelplanio, dove sabato scorso sono stati trovati i resti di un corpo umano che apparterrebbero alla 27enne romena campionessa di tiro con l’arco, prelevati perché oggetto di approfondimenti. Nel copioso materiale analizzato, a cui ha partecipato anche il legale di Gresti, l’avvocato Emanuele Giuliani, con un suo consulente di parte, ci sarebbe anche una scopa con un grosso manico di legno. Il reato che ipotizza la Procura si lega allo scenario analizzato in questi giorni dagli inquirenti all’interno del rudere di campagna. Qualcosa sulla scena del ritrovamento non convince la Procura dorica, dove il caso è seguito dalla pm Irene Bilotta. Il magistrato, nei mesi prima del ritrovamento dello scheletro, ha partecipato anche ad alcune ricerche in zona, insieme anche alla mamma della ragazza a cui vuole assicurare una verità che ancora non sembra emergere. Quello che non torna è che nel casolare sono stati trovati elementi che fanno propendere per un gesto volontario della ragazza. Si era parlato di una corda che sarebbe piuttosto un tessuto non troppo sottile ma usurato, probabilmente una pashmina o un foulard abbastanza lungo a cui il corpo potrebbe essere stato attaccato o trattenuto. La scritta rinvenuta si troverebbe su una superficie interna del casolare, un muro, proprio in corrispondenza dei resti. Un messaggio scritto sul quale saranno fatti accertamenti per capire se si tratta di una scritta recente o datata negli anni e soprattutto se c’entra con Andreea. Elementi che pongono a sfavore di un caso di omicidio o, come ipotizza la Procura, solo una messa in scena per depistare gli inquirenti se si fosse trovato il corpo. Negli uffici della Scientifica dei carabinieri, alla caserma della Montagnola, l’accertamento di ieri ha riguardato prelievi per esaminare tutti i tessuti trovati nel casolare. Si cercano eventuali dna, compreso quello di Simone, in particolare sul foulard nell’ipotesi che fosse stato usato per uccidere la fidanzata. Si cercano anche tracce di sangue. Per l’esito del dna sullo scheletro, invece, che dovrà identificare o meno i resti come quelli di Andreca, c’è ancora da attendere. La salma non è stata ancora liberata perché sarà oggetto di altri accertamenti lunghi e complessi.