Il mito delle "Blondie". Da Marylin a Lady Gaga con l’attrice Paola Giorgi

Al cinema Arena Italia di Numana stasera alle 21 va in scena "Blondie", di Cesare Catà con l’attrice Paola Giorgi. La rappresentazione racconta alcune celebri bionde, per osservare e comprendere i significati simbolici del "biondismo" e il ruolo iconico che ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Partendo da alcune protagoniste letterarie, Isotta la Bionda, Afrodite e Maria Maddalena, giunge fino alla contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del "biondismo" come dato simbolico e filosofico, le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga.