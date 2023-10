Il modello finlandese entra anche al Savoia Benincasa: dal prossimo anno una classe pilota sperimenterà l’innovativo metodo di apprendimento nordeuropeo. Il Savoia Benincasa entra nella sperimentazione Mof, il Modello Organizzativo Finlandese, con una classe pilota dell’Istituto Tecnico Economico a partire dall’anno scolastico 20242025. L’istituto anconetano ha preso parte al convegno nazionale Mof che si è tenuto lo scorso 19 ottobre a Jesi con la rete di altre 77 scuole del Paese che hanno aderito alla sperimentazione già negli anni passati.

Caratteristiche del nuovo metodo di apprendimento sono l’accorpamento delle discipline, non più di due al giorno, la cooperazione tra i ragazzi, tramite tavoli di lavoro, la riduzione del tempo dedicato alla lezione frontale del metodo tradizionale a favore del coinvolgimento attivo dello studente che è chiamato subito a entrare nella fase operativa, mediante esercizi in tavoli di lavoro o laboratori pratici La possibilità di approfondire la materia abbinata all’esperienza pratica e alla ciclicità delle discipline, permette di acquisire una conoscenza migliore della materia e di stimolare la memoria a lungo termine Questo metodo punta proprio a valorizzare nel ragazzo le risorse individuali e a trovare nelle diversità con gli altri la propria ricchezza individuale e come membro del gruppo di lavoro.