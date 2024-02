Il Moie Vallesina fa visita al Valfoglia: l’obiettivo è conquistare la finalissima

Terzo posto in classifica solitario nel girone A di Promozione, a soli due punti dalla vetta, e in corsa per la conquista della Coppa Italia. Un cammino sin qui oltre le aspettative per il Moie Vallesina che questa sera salirà a Morciola di Vallefoglia per sfidare il Valfoglia nella partita di andata di semifinale. Fischio d’inizio alle ore 20.45 al Sanchioni. La gara di ritorno è fissata per il 13 marzo. Nell’altra semifinale si sfideranno Potenza Picena e Atletico Centobuchi. "Arrivati in semifinale ci farebbe piacere continuare il cammino e portarla a casa". A parlare è il ds del Moie Vallesina, Federico Topa. "All’inizio è la classica competizione che serve per fare giocare chi ha meno spazio, ma poi con il passare delle partite diventa più interessante. Ci teniamo, anche se il match di Coppa arriva in una settimana delicata. Domenica abbiamo giocato sul campo della capolista Fabriano Cerreto e sabato affronteremo la Fermignanese che sta lottando per conquistare i playoff. Di sicuro si inserisce in una settimana forse meno indicata, ma ci teniamo". In campionato, contro il Valfoglia, affrontato alla terza giornata, è finita con tanti gol e una vittoria a testa, con il fattore campo andato a farsi benedire. All’andata il Valfoglia vinse a Moie (1-3), nel ritorno la squadra di Rossi si impose per 2-3. A proposito di campionato: "Domenica in casa della prima classe e davanti a tantissime persone abbiamo giocato bene. Stiamo andando oltre le più rosee aspettative e abbiamo voglia di giocarci le nostre carte per il primo posto fino in fondo" conclude Topa.