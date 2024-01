Il Moie Vallesina ne fa tre. Steso il Gabicce Gradara

MOIE VALLESINA

3

GABICCE GRADARA

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (40’ st Giampaoletti), Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca (20’ st Serantoni), Pieralisi (30’ st Pandolfi), Paolucci (20’ st. Costantini), Druzhbuak. All. RossI.

GABICCE GRADARA: Andreoni, Semprini, Costa, Fattori (10’ st Betti), Tombari, Gabrielli, Grandicelli, Domini (10 st Pierri), Bartolini, Mani (40’ st Magi), Torsani. All. Angelini.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo

Reti: 30’ pt Mosca, 45’ pt Marini, 25’ st Pieralisi (rig.)

Tris vincente del Moie Vallesina che agguanta il secondo posto in classifica in attesa del risultato odierno del Fabriano Cerreto. Bottino pieno per la formazione di Rossi nella sfida casalinga contro il Gabicce Gradara messa al sicuro già nel primo tempo con due reti. La formazione di casa rischia all’inizio su due azioni pericolose degli ospiti, ma Anconetani è bravo a chiudere ogni varco. Poi alla mezz’ora Il Moie trova il vantaggio con Mosca. Nel finale del primo tempo il raddoppio di testa con Marini. Nella ripresa Pieralisi su rigore fissa il 3-0.