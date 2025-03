Il Moie Vallesina si fa riprendere

VALFOGLIA

1

MOIE VALLESINA

1

VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Pizzagalli, Marcolini, Passeri, Principi, Sgaggi (41’ st Pagniello), Sensoli, Cirulli, Giunchetti, Sciamanna (41’ st Cesarini). All. Arcangeli.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Giampaoletti, Serantoni, Carboni, Gregorini, Marini, Sassaroli, Mosca (22’ st Costantini), Nardone (34’ st Pieralisi), Paolucci (22’ st Nacciariti), Pierpaoli. All. Rossi.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 27’ pt Pierpaoli, 16’ st Cirulli.

Un altro pareggio per il Moie Vallesina, stavolta in trasferta, sul campo del Tavullia. La formazione di Rossi si fa riprendere nel secondo tempo dopo essere passata in vantaggio nella frazione iniziale con Pierpaoli che di piatto infila Arcangeli su servizio di Giampaoletti. A fine primo tempo i locali reclamano, invano, un rigore per atterramento di Cirulli, con quest’ultimo che poi nel secondo tempo risolve una mischia pareggiando definitivamente i conti.