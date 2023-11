Il Molo Clementino s’ha da fare: "Siamo molto più fiduciosi di prima"

"Ancora non c’è nulla di concreto, mi auguro che la faccenda si risolva per il meglio. Diciamo che adesso, alla luce dell’esito della seduta della Commissione comunale di ieri (lunedì, ndr.) sul Dpss, sono molto più confident (fiduciosa, ndr.) sul Molo Clementino". Dopo settimane, mesi di silenzio, Stefania Vago, agente generale del gruppo Msc settore crociere (e anche Snav), da anni operativa su Ancona, torna a parlare pubblicamente e lo fa all’indomani dell’appuntamento di Palazzo del Popolo di lunedì. Una riunione, alla presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti, da cui è uscito un mandato chiaro: il Molo Clementino per le grandi navi da crociera si farà. Resta il parere vincolato a eventuali eccezioni sollevate dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti che entro l’anno riceverà il Documento programmatico strategico dall’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, ma le possibilità di un ribaltone, a questo punto, sembrano remote. Msc è molto interessato al progetto visto che nel 2017 assieme al Comune e all’allora presidenza dell’Authority aveva avviato il percorso per installare in zona Rotonda, di fronte allo stabilimento Fincantieri, un hub delle crociere in Adriatico: "Sono tendenzialmente scaramantica _ racconta la Vago al Carlino _, ma al momento posso dire di essere molto più fiduciosa rispetto a qualche settimana fa. Prima di arrivare a delle conclusioni, tuttavia, voglio attendere l’iter definitivo del progetto. Dai lavori della commissione ho colto con favore la volontà di andare avanti e mi creda per Msc e per me è una bella notizia. Lei non sa quale affetto la grande famiglia Msc nutra per Ancona. Un amore confermato dai tanti investimenti fatti in questi anni sul porto dorico, investimenti che vogliamo confermare. La nostra idea non è cambiata in questi anni, vogliamo realizzare ad Ancona il nostro hub crocieristico". Stefania Vago preferisce non rilasciare commenti sulle diverse posizioni politiche e tecniche mostrate nel corso di questi mesi dalle figure istituzionali interessate e sui futuri faccia a faccia con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha tenuto per sé la delega del porto, chiarisce: "Non sono in programma ulteriori incontri con l’amministrazione comunale dopo i due in calendario e già fatti a settembre e ottobre. Del resto l’intero pacchetto del Dpss e dunque del Molo Clementino è nelle mani dell’Autorità portuale".