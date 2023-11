Il molo della discordia. Rubini: "Credo in Silvetti". Fdi: "Il porto antico resta il punto fermo"

"L’unico modo per bloccare il progetto delle grandi navi da crociera al Molo Clementino è revocare la delibera del 2019 sul cambio di destinazione d’uso del molo. Ho depositato una mozione e spero di poter discutere quel testo in Commissione e poi in Consiglio. Sarà anche una resa dei conti politica della maggioranza".

Francesco Rubini, leader di Altra Idea di Città, un movimento politico di sinistra, sul tema del Molo Clementino al momento è l’unico alleato del sindaco Daniele Silvetti dopo che oltre all’Autorità portuale e alla Regione stessa anche buona parte dei partiti e dei consiglieri che lo sostengono gli hanno voltato la faccia: "Credo all’onestà della posizione assunta dal sindaco su questo tema _ aggiunge Rubini _. Analizzare e votare la mia mozione servirà per smascherare le reali volontà degli schieramenti. Alla fine Silvetti ribadirà il suo ‘no’ all’opera fino alla discussione, sostanzialmente per poi dire sì alla luce delle modifiche sul piano ambientale legate all’elettrificazione delle banchine. Il Pia ha posto dei paletti e lui, in quanto responsabile della salute pubblica, vuole vederci chiaro. Se invece Silvetti volesse mantenere il punto e convincere la maggioranza a revocare la delibera di quattro anni fa sarebbe tutta un’altra cosa". Uno scenario complesso. Sarà difficile annullare tutto, specie se dentro la sua maggioranza in molti hanno sempre sostenuto quel progetto: "Contro quella delibera del 2019 votammo soltanto io e l’attuale assessore Stefano Tombolini, all’epoca consigliere di minoranza. Tutti gli altri, compresi un paio di neo assessori, non fecero una piega _ aggiunge Rubini prima di spiegare la sua posizione contraria sulle navi da crociera _. Anche se l’aspetto ambientale e della salute pubblica fosse mitigato, restano gli aspetti paesaggistici e architettonici. Una colata di cemento che, quando sarà realizzata la ‘Penisola’, potrebbe essere inutile. Senza parlare del mancato rilancio delle attività commerciali al Porto Antico". Rubini non nasconde le sue critiche anche verso i colleghi di opposizione: "È incredibile che il centrosinistra parli di politica progressista a proposito dei presunti vantaggi portati dal molo per le grandi navi. Su queste basi trovare un fronte unitario contro la destra è impossibile".

Sul tema portuale intervengono Carlo Ciccioli e Jacopo Toccaceli, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia in Regione e in Comune: "In attesa dell’approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il bilancio dell’Autorità portuale e la pianificazione, il porto di Ancona avrà un futuro strategico e sostenibile.

L’ok ricevuto ci rende molto soddisfatti perché si stabiliscono, nero su bianco e con i costi e i relativi finanziamenti, gli step fondamentali per lo scalo e il suo sviluppo. Naturalmente, aspetto imprescindibile come spiegato dal sindaco Daniele Silvetti, resta la difesa della struttura del porto storico e del Molo Clementino per la salvaguardia dell’ambiente, arrivando a emissioni zero con l’elettrificazione delle banchine e l’utilizzo del carburante ‘verde’ e dell’idrogeno. Quindi, siamo di fronte a uno sviluppo della città di Ancona che si riappropria, sempre di più, del suo ruolo di capoluogo regionale, salvaguardando ambiente e salute. In attesa del pronunciamento del Mit si stanno ponendo tutti i presupposti, ciascuno per la propria competenza, per il rilancio di Ancona e della sua infrastruttura maggiore: il

Porto", concludono con dichiarazioni congiunte il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio

regionale, Carlo Ciccioli, e il capogruppo di FdI al Consilio comunale di Ancona, Jacopo Toccaceli.