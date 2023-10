Il mondo al contrario di Vannacci: "Ogni giorno la patria è minacciata"

Il generale Roberto Vannacci è stato avvolto dalla bellezza di Villa Gentiloni a Filottrano ieri per la serata evento di presentazione del suo libro in prima assoluta nelle Marche nell’ambito dei "Salotti popolari" del sarto e imprenditore Luca Paolorossi promossi da Octo club. Il suo "Il mondo al contrario" è stato il caso editoriale dell’anno, record di copie vendute per un libro auto-pubblicato e larga scia di polemiche suscitate tra politici e intellettuali per le affermazioni contenute nelle pagine del pamphlet che ha sfidato il punto di vista prevalente su temi caldi come i flussi migratori, il diritto di cittadinanza, il razzismo, la sessualità e tanto altro. Garbo da soldato, il generale ha sviscerato quasi tutti i punti toccati nel suo libro partendo da un assunto: "Questo posto è bellissimo, riporta alla patria che qualcuno vuole distruggere. Ogni giorno assistiamo a tentativi di demolizione della nostra civiltà. Qualcuno criticando il mio libro ha detto che la civiltà italiana non esiste, quel concetto che la rende una. Si sottovaluta, su tutto, la variabile tempo. E’ come l’arenaria, un insieme di tante componenti che diventano arenaria solo con il tempo. Ogni volta che rinunciamo al crocifisso nelle aule volendo sostituirlo con la foto di qualcuno, la parola mamma con genitore 1, con un martello distruggiamo quell’arenaria generando qualcosa che, pur includendo tutti non contiene nessuno", ha detto. Alle accuse di non promuovere la cultura dell’inclusività ha risposto: "Io sono per la diversità. Rigetto l’idea di un comunismo cosmico. Se fossimo tutti omologati emigrerei su un altro pianeta. Il mio non è un libro esclusivo, si affrontano tante problematiche. Io sottendo una inclusività che sottende la diversità. Chi si è aggregato si è sempre adattato, è una questione vecchia come il mondo. Dove si è proceduto in maniera diversa (realtà multiculturali come gli Stati Uniti) si è assistito a un aumento dell’insicurezza e dei reati. Si sgretola così il concetto di società, patria, radici". Un’altra metafora ha usato il generale per descrivere la società odierna: "Il pensiero unico, la cancel culture, la cultura woke sono come l’Isis, quando non trovano qualcosa che non si confà al loro pensiero lo cancellano, non con le armi ovviamente ma con la censura". L’amore per la patria è manifestato in diversi passaggi, così come la missione patriota: "L’Italia è sempre stata protagonista della storia nel mondo. Non serve essere militari per essere definiti patrioti: patrioti sono tutti coloro che ogni mattina si alzano e portano avanti un obiettivo riferito alle nostre radici, alla nostra cultura". Agli attacchi che arrivano da ogni dove, accanto al professor Adolfo Morganti, l’editore del libro (Il Cerchio), e Andrea Aquili dell’associazione Vecchia caserma, ha risposto: "Io non ho mai offeso nessuno e rimando ogni accusa al mittente. Sono un militare in servizio e ho giurato di rispettare la Costituzione e la legge. Secondo loro non solo avrei violato la Costituzione ma anche il mio giuramento e questo è un reato molto grave per il quale dovrei essere dietro le sbarre. Ciò dimostra che questi signori non sono molto assennati. La mia figura è ingombrante. Molti pensano che scenderò in politica. Io sono un soldato, il mio futuro non me lo ipoteco. Spero che il mio libro abbia risvegliato le coscienze".