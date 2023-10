"Il mondo al contrario". Giovedì c’è Vannacci

"Il mondo al contrario" è stato il caso editoriale dell’anno. Record di copie vendute per un libro autopubblicato e larga scia di polemiche suscitate tra politici e intellettuali per le affermazioni contenute nelle pagine del pamphlet, che ha sfidato il punto di vista prevalente su temi caldi come flussi migratori, diritto di cittadinanza, razzismo e sessualità. Giovedì alle 20.30, l’autore, il generale Roberto Vannacci, sarà a Filottrano per il nuovo appuntamento dei "Salotti popolari", gli incontri culturali ospitati nella Villa Gentiloni, promossi da Octo Club e dal sarto e imprenditore Luca Paolorossi. Il generale presenterà al pubblico il libro in prima assoluta per le Marche, un testo che secondo molti è diventato il manifesto della libera espressione di giudizio su temi delicati, portatore di un punto di vista sicuramente poco istituzionale e poco ortodosso rispetto ai temi trattati, ostile all’oppressione del politicamente corretto, ma condiviso da larghissime fasce di popolazione, di quella che una volta veniva definita la "maggioranza silenziosa". A presentare l’incontro sarà il giornalista Maurizio Socci, mentre il dibattito sarà condotto e moderato dal professor Adolfo Morganti, editore del libro. Interverrà anche Andrea Aquili, dell’associazione Vecchia Caserma. "È un onore per me accogliere a Villa Gentiloni il generale Vannacci, che ha scelto Filottrano per presentare il libro – dice Paolorossi –. Il "mondo al contrario" ha scosso le acque un po’ intorpidite del dibattito pubblico su temi assai delicati, portando alla ribalta idee e posizioni originali e argomentate, che hanno tutto il diritto di essere espresse e dibattute".