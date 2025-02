Il mondo del lavoro incontra la scuola: via al progetto "Hot cup assistant"

L’aula magna dell’istituto superiore "Merloni Milani" di Fabriano era gremita per la presentazione di un progetto valido per il Pcto, frutto della collaborazione tra Confindustria Ancona, istituto "Merloni", Its Fabriano Academy e Elettromatic, azienda leader nel settore dell’automazione industriale. L’altro giorno il lancio dell’iniziativa a cui parteciperanno le classi quarte del "Merloni" con indirizzo informatico e meccanico.

Dopo i saluti ai ragazzi da parte del professor David Passeri, docente Vicario e Alessandro Binanti, che seguirà il progetto del Pcto assieme ad altri colleghi, la parola a Federica Capriotti, presidente del Comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona, che da tre anni collabora con l’istituto per proporre progetti ai ragazzi: "Uno degli obiettivi di Confindustria Ancona è quello di farvi conoscere il mondo delle imprese: attraverso questo progetto toccherete con mano che l’impresa è un luogo di crescita, personale e professionale, è un luogo dove ognuno può portare valore aggiunto, può realizzarsi e ottenere soddisfazioni".

Novità di quest’anno è il coinvolgimento di classi ad indirizzo diverso, informatica e meccanica, ma soprattutto della Fabriano Academy, che accoglierà i ragazzi nelle proprie aule per la realizzazione del progetto "Hot cup assistant", che occuperà 40 ore di lavoro. A Roberto Girolamini, direttore tecnico e Commerciale di Elettromatic, il compito di raccontare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del progetto: "Il mondo dell’industria si sta sempre più connettendo con quello dell’informatica e l’obiettivo di questo progetto è proprio quello di creare una connessione tra questi mondi".