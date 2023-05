"Il mondo del musical", la Form chiude così la stagione sinfonica

Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form, ‘la colonna sonora delle Marche’. Un appuntamento piuttosto particolare per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, visto che il titolo è ‘Il mondo del musical’. Si tratta di un evento realizzato in collaborazione con Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival, che sarà ospitato domani al Teatro Gentile di Fabriano e sabato al Teatro Pergolesi di Jesi, in entrambi i casi alle ore 21. Sul palco, insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana, ci sarà Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista specializzata proprio nel musical. Nel 2021 l’artista ha vinto il primo premio del concorso internazionale SOI Scuola dell’Opera Italiana per la categoria musical, e quest’anno è in scena allo Stadttheater di Ingolstadt, in Germania, nel ruolo della Frl. Rottenmeier nel musical ‘Heidi’. La direzione del concerto è affidata a Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg e dell’Orchestra Cantelli, nonché direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e della Central European Music Academies Network Orchestra.

Gessi inoltre è direttore artistico del ‘Trieste Operetta Festival’ e delle ‘Serate Musicali a Villa Codelli’. Il programma inizia con una selezione tratta da ‘West Side Story’ di Leonard Bernstein (I Feel Pretty, Maria, Something’s Coming, Tonight, One Hand, One Heart, Cool, America). Si prosegue con ‘The Syncopated Clock’ di Leroy Anderson, ‘Someone To Watch Over Me’ da ‘Oh, Kay! di George Gershwin, ‘My Fair Lady’ (Suite: I Could Have Danced All Night, On The Street Where You Live, I’ve Grown, Accustomed To Her Face, Get Me The Church On Time) di Frederick Loewe. Ancora Gershwin con ‘Embraceable You’ da ‘Girl Crazy’, quindi la Suite di Richard Rodgers & Oscar Hammerstein di ‘Tutti insieme appassionatamente’ (The Sound of Music, How Can LoveSurvive, The Lonely Goatherd, My Favourite Things, Sixteen, Going on Seventeen, So Long Farewell, Do, Re, Mi, Edelweiss, An Ordinary Couple, No Way To Stop It, Maria, Climb Ev’ry Mountain). Gran finale con ‘Over The Rainbow’ da ‘Il Mago di Oz’ di Harold Arlen, ‘Moonlight Serenade’ di Glenn Miller, ‘Blue Moon’ da ‘Hollywood Hotel’ di Richard Rodgers, ‘Night and Day’ di Cole Porter e ‘New York, New York’ di John Kander. Biglietterie: Teatro Gentile 07323644 e Teatro Pergolesi 0731206888.