Il mondo della lettura tra mille significati

Scaffali e mensole pieni di emozioni, sentimenti e racconti: è il mondo della lettura. Dietro un semplice libro si nasconde un milione di significati che noi stessi dobbiamo interpretare, lasciandoci trasportare dalla fantasia e dalla nostra immaginazione. Libri di ogni genere: avventura, fantasia, romanzi, gialli, ognuno con un proprio scopo e significato. Chi scrive un libro è una persona piena di idee ed emozioni e il suo obbiettivo è trasmetterle al lettore attraverso frasi o parole. Con gli occhi leggiamo e con il nostro cuore traduciamo il messaggio che ci arriva, immergendoci ancora di più nella lettura. La lettura arricchisce il nostro animo e sviluppa la nostra fantasia che ci permette di immaginare i personaggi ed immedesimarci in loro. Negli ultimi anni, però, i libri sono stati sostituiti dalla tecnologia. Oggi, rispetto al passato, viviamo in una società fortemente influenzata dalla tecnologia: telefoni, computer, tv. Il mondo della lettura è pieno di misteri e segreti e spesso quando si legge un libro si perde la concezione del tempo e ci si catapulta in un altro mondo, lasciandosi trasportare, parola dopo parola e frase dopo frase. Quando leggiamo spesso ci capita di incontrare dei personaggi con delle caratteristiche o aspetti che ci rappresentano e quindi ci rivediamo molto in loro e in questo modo è come se fossimo i protagonisti della storia. Dobbiamo scavare a fondo dentro noi stessi per capire cosa proviamo leggendo, perché la lettura ha la possibilità di farci viaggiare con la mente attraverso mondi da scoprire.

Giulia Balloni,

classe III C