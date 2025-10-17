"Il mondo di Kafka tra danza e teatro"

Debutto in grande stile per la stagione ‘Scena contemporanea – Spazi di creatività Illimitata’ di Marche Teatro. Domani sera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena ‘Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa’, spettacolo ideato e diretto da Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley, con Gleijeses come unico interprete.

Frutto di un lungo percorso di collaborazione tra il danzatore e il fondatore dell’Odin Teatret, lo spettacolo rappresenta la prima regia di Barba al di fuori dell’Odin e nasce dall’incontro tra il mondo di Kafka e la ricerca fisica e poetica dell’attore-performer. Gleijeses, chiariamo subito che lo spettacolo non è una trasposizione del racconto ‘La metamorfosi’.

"No, è un lavoro fra teatro e danza che intreccia tre storie, tre livelli narrativi. C’è ‘La metamorfosi’, che in realtà abbiamo usato poco. C’è la vita reale di Kakfa, per la quale abbiamo utilizzato vari scritti, come la ‘Lettera al padre’, vari aforismi, altre lettere alla compagna e alla cugina, e la biografia. C’è poi l’invenzione: abbiamo immaginato un danzatore di oggi, omonimo di Gregorio Samsa, impegnato nelle prove di uno spettacolo vicino al debutto".

E com’è la sua ‘giornata qualunque’? "Lo vediamo ossessivamente impegnato nelle prove, che si porta anche a casa. Così, anche nelle attività quotidiane come mangiare o telefonare, continua a ‘provare’ le coreografie, per migliorare il suo lavoro, la sua presenza scenica. E’ un artista che vuole migliorare, superare i propri limiti, raggiungere la perfezione, ma in realtà questa continua ripetizione lo fa retrocedere. Si ‘incarta’, resta ingabbiato. E’ come una vite spanata. Al punto che perde i punti di riferimento, non distingue più tra mondo interiore e realtà esterna, tra vita e teatro".

Si parla di ‘oggetti coreografici’. Sono elementi scenici? "No, in realtà sono micro coreografie firmate da Michele Di Stefano, che tra l’altro ha vinto il Leone d’argento alla Biennale di Venezia".

Non capita tutti i giorni di lavorare con un mostro sacro come Eugenio Barba... "No. In realtà lo conosco dal 2000. In seguito ho fatto due spettacoli con Julia Varley. La creazione del lavoro su Kafka è iniziata nel 2013, anche se il debutto è avvenuto nel 2018. Lo abbiamo portato in giro per il mondo, compresa la Cina, sempre con grande successo".

Raimondo Montesi