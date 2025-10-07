Il mondo politico in lutto. E’ morto Daniele Dubini: "Padre dell’impegno civile"

"Daniele, in tanti ti dobbiamo moltissimo". Poche, significative parole. Sono quelle che Carlo Pesaresi, consigliere comunale di Ancona, ha dedicato a Daniele Dubini, pilastro dei movimenti legati alla sinistra marchigiana. Anconetano, 85 anni, Dubbini è stato colto da un malore sabato scorso mentre era a fare spesa in un supermercato della città; le sue condizioni si sono aggravate nel fine settimana e ieri mattina è arrivata la notizia della sua morte: "Daniele è stato il fratello, il padre e il nonno per chi come noi è stato sempre ‘dalla parte del torto’. Un vero amico e guida in tanti frangenti della vita politica e sociale della città – hanno scritto gli amici e colleghi di lotta –. Ricordiamo la sua presenza fondamentale nel movimento per la pace durante la guerra in ex Jugoslavia, nel primo ‘controvertice’ ad Ancona poi continuato nei social forum, nel movimento dei lavoratori, nella festa per la libertà dei popoli. Dalla fondazione del gruppo del Manifesto di Ancona a oggi, non ha mai abbandonato l’impegno civile, politico e sociale. Anche nell’ultima tornata elettorale è stato insieme a noi attivamente nonostante i suoi fastidi fisici, con una generosità esemplare per tutti. La sinistra, l’associazionismo e tutta la città perdono un grande uomo intelligente e gentile. Lo piangiamo sinceramente e ci stringiamo alla sua famiglia".

Nel profilo social della Festa per la Libertà dei Popoli c’è una bella foto di gruppo che risale ad alcuni fa, quando l’evento estivo veniva organizzato a Forte Altavilla, a Pietralacroce; il Covid poi ha reso tutto più difficile e da allora la festa non è stata più organizzata. A proposito di immagini di Dubbini, ce n’è una pubblicata dall’altro consigliere comunale, Francesco Rubini: i due sono seduti davanti a Palazzo del Popolo ai tempi del referendum per il parco del Cardeto: "Un altro, l’ennesimo, compagno anconetano che abbandona questa terra. Un altro grazie al quale ho imparato la politica, quella profonda fatta di cervello, gentilezza e militanza certosina".