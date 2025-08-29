"Il mondo un corto dopo l’altro" Ecco tutto il Conero Film Fest

Cortometraggi, spot, videoclip musicali, opere brandizzate o non brandizzate e fashion film provenienti da tutto il pianeta, nel segno di valori come creatività e sostenibilità. E’ il mondo attorno a cui ruota il festival ‘Conero Film + ADV’ di Ancona (dove ADV sta per ‘advertising’, pubblicità), in agenda a settembre, promosso da Local Bizzarro, realtà non-profit e casa di produzione, e da MontanariPR, agenzia di comunicazione. "L’obiettivo – spiegano gli organizzatori e coordinatori Mattia Fiumani, Niccolò Montanari e Lida Zvereva – è ‘promuovere le buone pratiche di sostenibilità nell’industria pubblicitaria e cinematografica, sia attraverso un approccio più consapevole alla produzione, sia attraverso la creazione di contenuti che celebrano il valore unico della narrazione".

Il 5 e il 6 settembre, oltre alla mattina di domenica 7, il ‘ritiro creativo’ di Villa Piancarda, immersa nel cuore del Parco del Conero, ospiterà ‘un weekend di connessione e sperimentazione creativa’, riservato a specialisti, appassionati e addetti di settore. Qui la giuria selezionerà le opere vincitrici, che saranno premiate domenica all’Arena cinema Lazzabaretto. Tre gli incontri previsti nel pomeriggio, aperti a tutti. Il primo è ‘Oltre la crescita: la comunicazione al servizio del cambiamento’ (ore 16), che avrà tra i suoi ospiti l’economista ecologico-politico Giacomo D’Alisa. Si analizzerà come la narrazione in pubblicità e al cinema possa superare il paradigma della crescita illimitata, aprendo a nuovi immaginari fondati su comunità, sobrietà e integrità ecologica.

Alle 17.30 talk ‘Are creative agencies still fit for purpose?’, analisi del panorama creativo alla luce di innovazioni tecnologiche, collaborazioni decentralizzate e crescente produzione interna. A seguire (ore 18.30) Enrico Salierno e il regista Igor d’India presenteranno ‘Ghostnet Campaign: The Invisible Traces of Industrial Fishing by Sea Shepherd’, indagine sull’impatto devastante delle reti da pesca abbandonate sugli ecosistemi marini.

Il momento clou alle 21.30, con le proiezioni della ‘Selezione ufficiale CFA’, aperte dalla première di ‘Macchina Continua’, produzione indipendente di Local Bizzarro, diretta da Ruben Gagliardini, che racconta la difficile situazione vissuta dagli operai della cartiera Fabriano in seguito alla sua parziale chiusura. Seguiranno un dibattito con i registi finalisti e la cerimonia di premiazione, che celebrerà le eccellenze nel cinema e nella pubblicità.

Raimondo Montesi