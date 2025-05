Il monito del vescovo: "Non deludiamo i giovani. C’è un vuoto educativo"

"In questo anno giubilare siamo tutti pellegrini di speranza, perché la speranza non delude. Oggi la nostra Chiesa locale guarda a San Ciriaco, colui che ci indica la via di come essere cristiani. Ci invita a ritrovare la croce, ad abbracciarla, a testimoniarla". Parole queste dell’arcivescovo Angelo Spina, che nella mattina di ieri ha celebrato, in Cattedrale, la solenne ricorrenza del santo Patrono.

Già alle prime ore del mattino gli anconetani, come da tradizione, sono saliti sul Guasco per far visita al Santo che da più di 1.600 anni veglia e protegge la città. Alle 10 il sindaco Daniele Silvetti ha reso omaggio al Patrono e accompagnato dalle autorità civili, militari e dal vescovo Spina è sceso nella cripta della Cattedrale per deporre un mazzo di fiori a nome di tutta la città. "Ancona rinnova il suo legame con il Patrono, in spirito e tradizione - ha detto Silvetti -. In quelli che sono i tratti identitaria di una comunità, forte in tutte le sue componenti di credenti e non credenti, che oggi si riunisce attorno al suo patrono che da secoli la protegge".

In una Cattedrale piena di fedeli, monsignor Spina ha celebrato la santa messa e nell’omelia si è soffermato in particolare sul tema della speranza, della croce e soprattutto dei giovani: "A volte il loro dolore è lacerante che non si può esprimere a parole è un dolore che ci colpisce come uno schiaffo. Il non sentirsi capiti, la mancanza di relazioni vere e sane, il vuoto educativo. Che cosa è la speranza per loro? Quali sogni portano dentro di se? Cosa blocca le loro speranze e le loro attese? Quanti interrogativi. La situazione che stiamo vivendo non è delle migliori. Le sfide sono tante: la dignità del lavoro, la famiglia, l’istruzione, l’impegno civico, la cura del creato e le nuove tecnologie che creano relazioni on line a volte disumane".

Il tema legato ai giovani è da sempre molto caro a mons. Spina: "Non possiamo deludere i giovani, sul loro entusiasmo si fonda l’avvenire. Invito ancora una volta la Chiesa locale di Ancona-Osimo - ha proseguito - a spendere più energie a favore dei giovani. Speriamo che possano venire inaugurati, ad Ancona, in questo Anno Giubilare 2025, il Centro pastorale a Palombare, l’Oratorio della parrocchia del Sacro Cuore in via Maratta e la Casa Nazaret in via Astagno, centro di pastorale giovanile e vocazionale, luogo di incontro dei giovani per favorire la loro crescita umana e spirituale, per aiutarli nei momenti bui e di disagio con supporti spirituali e percorsi psicologici". A conclusione della celebrazione mons. Spina sul sagrato, con la croce di San Ciriaco, ha benedetto Ancona e gli anconetani.

Claudio Desideri