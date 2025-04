Il monito del vescovo: "Una Pasqua per la pace. Non si vince con le armi". Ecco tutte le Vie Crucis

"In questo Anno Giubilare 2025 celebriamo la Pasqua di Resurrezione con rinnovata letizia. La buona notizia che Cristo Crocifisso è Risorto e porta a tutti speranza e pace". Con queste parole monsignor Angelo Spina, Arcivescovo metropolita di Ancona e Osimo, apre il messaggio inviato in occasione della Santa Pasqua che si celebrerà domenica prossima. Il vescovo invita a pregare per la pace, mai così desiderata come in questo periodo storico: "Le guerre divorano i corpi, le ideologie soffocano i pensieri, il razzismo avvelena i legami, l’ipocrisia sgretola ogni valore, ma davanti al Crocifisso, sorgente della nostra pace, chiediamo la pace del cuore e la pace del mondo…Preghiamo per la pace e facciamoci artigiani di pace in ogni ambito di vita. Non possiamo restare sentinelle immobili davanti al sepolcro vuoto. Pasqua è un grido che squarcia il silenzio: la vita vince. Non con le armi. Non con la violenza. Non con la paura. E’ uno schiaffo a chi crede che l’odio sia l’ultima parola".

Questo 2025 è l’anno del Giubileo ‘Pellegrini di Speranza’ e a questa monsignor Spina invita a guardare: "Gesù è morto e risorto è il cuore della nostra fede. La speranza non è un miraggio ma è un cammino da fare insieme alla luce della Pasqua. Gesù è la nostra Pasqua, Lui è Colui che ci fa passare dal buio alla luce, che si è legato a noi per sempre e ci salva dai baratri del peccato e della morte". La speranza cristiana consiste proprio in questo: "Davanti alla morte, dove tutto sembra finire, si riceve la certezza che, grazie a Cristo, alla sua grazia che ci è stata comunicata nel Battesimo, la vita non è tolta, ma trasformata per sempre".

Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, si terranno in città diverse processioni durante le quali la circolazione e la sosta in alcuni tratti di vie interessate al percorso saranno interdetti per motivi di sicurezza. Ecco gli appuntamenti delle Vie Crucis cittadine: Parrocchia San Pietro e San Francesco alle Scale, ore 18.15, dalla Cattedrale di San Ciriaco a piazza San Francesco alle Scale. Dalle 16 alle 21 non si potrà sostare nelle piazze della Cattedrale, del Senato e Stracca. Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Francesco d’Assisi, ore 21.30 partenza e ritorno a Piazza delle Palombare. Parrocchia Cristo Divino Lavoratore ore 21, partenza e ritorno a Piazzale Camerino. Parrocchia Famiglia Salesiani, ore 21, partenza dalla Chiesetta di legno a Vallemiano, termine davanti ai Salesiani. Dalle 16 alle 23.00 divieto di sosta su ambo i lati di Corso Carlo Alberto (tratto tra via Pergolesi e via don Bosco) e interdizione della circolazione veicolare dalle 18 alle 24. Parrocchia Santa Maria di Loreto al Pozzetto, ore 21.30, partenza e arrivo davanti alla chiesa. Parrocchie di Breccie Bianche, ore 21 - San Giovanni Moscati partenza e arrivo da via Tiraboschi. San Gaspare al Bufalo, da via Breccie Bianche civ.76 a piazza Troisi. Sacro Cuore da piazza D’Acquisto a piazza Troisi.

Claudio Desideri