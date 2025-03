Il Monte Conero tra mitologia, religiosità e presenze monastiche

Che il Conero sia un luogo unico non ci sono dubbi. Lo è per la sua bellezza naturale ma anche per essere luogo di culto. Per secoli è stato una "montagna sacra, sede di luoghi religiosi, variamente interpretabili e sito di riti remoti importanti".

Di questo aspetto si può sapere, in maniera più approfondita, leggendo un libro veramente interessante: "La Sacralità del Monte Conero. Tradizioni mitologiche, religiosità popolare, presenze monastiche". Edito dal Parco regionale del Conero e dal Comune di Camerano nel 2000, l’opera è il risultato di una accurata ricerca svolta da Alberto Recanatini che inizia il suo racconto 100mila anni fa quando nel 1963 nella località detta "il Pantano" sulla cima del Conero, iniziarono i lavori per la costruzione della sede Rai. In quell’occasione furono ritrovati reperti riconducibili alla presenza umana nel Paleolitico Inferiore.

Da quel momento, con non poca curiosità, la presenza dell’uomo sul Monte passa al X secolo a.C con la civiltà Picena. Un arco temporale immenso che, ad oggi, non è stato ancora riempito. Il libro è una vera scoperta di luoghi, alcuni sconsigliati da raggiungere per la pericolosità dei sentieri, che testimoniano "l’uso sacro" da parte dell’uomo, come le incisioni rupestri di Pian Raggetti, "probabile luogo sacrificale del Neolitico" o le tracce di antiche mitologie femminili legate all’acqua e alla fertilità ritrovati in tante fonti sparse nel territorio del Conero. Come la fonte situata tra il fosso Boranico e quello della Tomba.

L’autore amplia la sua ricerca descrivendo nei particolari i miti e le leggende, provenienti sia da fonti storiche che da tradizioni orali che ancora oggi sono conosciute e tramandate dalle popolazioni locali. Dagli antichi miti pagani ai romitori, il Monte fu luogo di preghiera degli eremiti che nelle sue grotte, situate nei punti più impervi, trascorrevano la loro vita in preghiera e in completo isolamento.

Come nella grotta di San Benedetto, con l’adiacente cenobio e la grotta del Mortarolo. Preghiera che si alzava al cielo anche nelle prime chiese rupestri del Monte e nelle abbazie di san Pietro e Santa Maria di Portonovo.

Di questa ne parla anche Dante che scrive nel Canto XXI del Paradiso "…ne la casa di Nostra Donna in sul lito adriano".

Recanatini allarga poi la sua ricerca a tutto il territorio circostante raccontando di chiese, di cappelle e di storia del luogo senza tralasciare nulla come il passaggio di san Francesco a Camerano. Questo libro è un viaggio alla scoperta culturale del Conero. Ricco di particolari, foto, ricostruzioni e di una preziosa bibliografia rappresenta una vera e propria scoperta.

Claudio Desideri