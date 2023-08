Il Montesax festival stasera in piazza Satellico con un "Quartetto" di bravura e di pura follia

E’ il Quartetto Saxofollia il protagonista del ‘Montesaxnovo Festival & Masterclass’ di Ostra Vetere. Questa sera (ore 21.15) in piazza Satellico si potranno ascoltare i ‘Portraits’ dei 4 sassofonisti, che comprenderanno figure come Cole Porter, Oliver Nelson, Charles Mingus e Gordon Goodwin. Saxofollia è un ensemble attivo dal 1993, riconosciuto come uno dei più prolifici ed originali nel panorama musicale nazionale. Si tratta di un gruppo di saxofoni, che si esibisce a cappella con un’abilità unica nello sfruttare le infinite sfumature timbriche e dinamiche del sax. Vincitore di 8 concorsi nazionali ed internazionali, il gruppo interpreta e reinventa repertori classici come il barocco e l’opera.