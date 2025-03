Il mosciolo a rischio: "Lo stop ci trova d’accordo. Ok alle cozze del Conero"

Mosciolo selvatico, l’oro del Conero. Il Carlino in questi giorni ha attivato un interessante dibattito sul mitilo locale, stremato dai cambiamenti climatici e quello che è emerso chiaramente da parte dei soggetti interessati è la necessità di chiudere per un anno la pesca per tutti, cittadini e pescatori.

Il nostro giornale ha chiesto ai ristoratori della baia, coloro che insieme ai pescatori saranno maggiormente penalizzati dal fermo, cosa ne pensano. "Credo che sia la cosa migliore da fare – afferma Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante e Presidente del Consorzio la Baia - Niente mezze misure. Rispettiamo il ciclo della natura sperando di ritrovarci meglio il prossimo anno. Scompariranno dai nostri menù e se saranno disponibili le cozze del Conero, allevate nel nostro mare davanti a Numana, utilizzeremo quelle come unica alternativa. Niente da fuori".

In linea concorde anche Maurizio Mantini di Pesci fuor d’acqua: "Abbiamo già fatta una riunione con la Cooperativa pescatori di Portonovo che si è resa disponibile a fornirci le cozze del Conero. Sono d’accordo sulla chiusura della pesca che per me doveva essere interrotta già nel 2024. Se lasciamo in pace i moscioli selvatici forse il prossimo anno ne avremo di più grandi e più belli. Molto importante che a fermarsi siano tutti, non solo i pescatori ma anche i cittadini. Ci sono persone che usano pescarli di giorno in grandi quantità, lasciarli sul fondo segnalati con una boa, per poi andarli a prendere di notte. Servono i controlli altrimenti il sacrificio è inutile".

Quello dei controlli è un problema più volte sollevato dal Carlino di fronte ad una miriade di pescatori abusivi e di cittadini che non rispettano la legge dei tre chili a testa. "Sono d’accordo con il fermo pesca del mosciolo selvatico – sottolinea Federica Rubini del ristorante Emilia –. Serve un attimo di sosta che farà bene, ma servono severi controlli affinché non ci sia una pesca di frodo. Il mosciolo fa gola a molti. Rinunciamo volentieri a questo prezioso alimento, mia nonna ha iniziato la sua attività proprio con i moscioli, perché dobbiamo aspettare che la natura faccia il suo corso. Purtroppo negli anni c’è stata una richiesta esagerata e il mosciolo é andato ovunque nei ristoranti più famosi d’Italia e del mondo.

Ora è finito e si dovrebbe anche pensare al suo futuro circoscrivendo il suo consumo al solo territorio. Per la prossima stagione utilizzeremo le cozze del Conero che sono allevate a tre miglia dalle Due Sorelle. O quelle o niente. Il nostro ristorante le userà solo per gli spaghetti, i turisti vengono da ogni parte per assaggiarli, niente arrosto o zuppe perché credo che anche quelle vadano usate con parsimonia".