Il mosciolo di Portonovo a rischio: "Stiamo provando a fare trapianti"

Mosciolo selvatico cosa sta succedendo? Gli studiosi sono impegnati a ricercare le cause che stanno portando alla riduzione dei mitili e soprattutto a trovare una qualche soluzione che possa contrastare una pericolosa tendenza. Di questo problema se ne è parlato ieri pomeriggio ad Ancona, dove, nel teatrino di san Cosma, si è svolto l’incontro pubblico organizzato dalla locale Sezione di Italia Nostra per parlare con i cittadini de "Il futuro del mosciolo selvatico di Portonovo".

Ad aprire la conferenza, Maurizio Sebastiani di Italia Nostra che ha tenuto a ricordare come da settimane si sta parlando di questo problema collegandosi anche alla necessità di istituire l’Area marina protetta. Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’università Politecnica delle Marche ha illustrato lo studio che si sta eseguendo in questo periodo: "Per un anno saranno studiate le famiglie dei moscioli in due zone individuate al Passetto e a Portonovo per comprendere quali dinamiche influiscono sulle popolazioni di mitili". Il gruppo di lavoro della Politecnica ha dovuto cambiare strategia per i prelievi perché a Portonovo la situazione è peggiore di quanto ci si aspettava in quanto non ci sono famiglie di adulti che invece si trovano al Passetto. Non c’è un unico fattore responsabile del problema ma l’evidenza è che il giovane mosciolo nel substrato di Portonovo non attecchisce. "La strategia che abbiamo attuato – ha proseguito – è fare operazioni di trapianto da una zona pulita ad una zona da monitorare per comprendere se l’organismo soffre o meno. Questo ci porterà a verificare se gli adulti presi dal Passetto e portati a Portonovo ci si ritrovano o meno". Per circa quattro settimane si eseguiranno le analisi tossicologiche per capire se il loro stato di salute è diverso da quelli del Passetto. Si quantificherà in tutte le aree la disponibilità di nutrimento.

Perché il substrato nudo di Portonovo rende difficile l’adesione dei mitili? I giovani crescono meglio quando trovano gli adulti su cui attaccarsi e dal Trave a Sirolo non ci sono. In un momento in cui non c’è nutrimento e l’acqua è più calda si complica ancora di più la loro crescita. Altro elemento emerso dopo i trapianti è la presenza elevata delle "raguse" che sono molto voraci e peggiorano la situazione. Si porteranno anche delle trecce di allevati da Numana per vedere se queste possono essere di aiuto all’attaccamento dei giovani moscioli. "I tempi di recupero – ha concluso – saranno comunque lunghi e si dovranno valutare le modalità di prelievo. Soluzioni rapide in questa stagione non saranno possibili".

Roberto Rubegni, fiduciario della Condotta Slow Food Ancona e Conero ha evidenziato la difficile situazione sollevata già lo scorso anno: "Abbiamo trovato una sponda nel sindaco Silvetti che ha subito istituito il tavolo di studio e ricerca. Il tavolo intende sia tutelare la risorsa ma anche la comunità di Portonovo. La Cooperativa è l’unica che può pescare il mosciolo come presidio SF e non può essere danneggiata da questo problema. Dovranno essere trovate soluzioni che consentano la sua sopravvivenza. La Cooperativa quest’anno ha solo due licenze di pesca in un totale di 42 concessioni per il prelievo del mosciolo e non è assolutamente responsabile di quanto sta succedendo perché c’è un disciplinare ferreo per la raccolta in termini di quantità da prelevare. Realizzare l’Area marina protetta sarebbe una soluzione anche per il problema del mosciolo e interrompere la sua pesca, per un tempo da stabilire, sarebbe la strategia migliore".