Il Movimento 5 stelle lancia la sfida La benedizione di Conte a Sparapani "Corriamo soli, non siamo isolati"

Presentazione ufficiale tra musica ad alto volume, diretta Facebook e il regalo da parte del presidente Giuseppe Conte: il Movimento 5 Stelle lancia Enrico Sparapani come candidato sindaco al voto in programma a metà maggio. In attesa di una sua ‘passeggiata’ anconetana nei giorni immediatamente precedenti le giornate del voto, 14 e 15 maggio, l’ex primo ministro Conte si è collegato in remoto da Roma per salutare i simpatizzanti anconetani del movimento riunito al Circolo Arti e Mestieri di Torrette.

Alle 19,37 Conte è riuscito a collegarsi e ha parlato al pubblico presente nella grande sala per 6 minuti rivolgendosi soprattutto al candidato sindaco: "Enrico, il coraggio non ti manca – ha detto Conte a Sparapani che ha seguito le parole del leader in piedi –. È vero, ad Ancona noi corriamo da soli, ma questo non significa che siamo isolati, anzi, correremo forti dei nostri valori. Altri hanno 5, 7 liste, ma sono certo che se saremo in grado di veicolare i nostri temi agli anconetani e il progetto di fondo riusciremo a raggiungere un buon risultato".

Il volto del leader grillino online ha suscitato l’applauso del centinaio di persone accorse al circolo Arti e Mestieri per la serata di presentazione e per la cena di sostegno alla candidatura di Sparapani. "Molti volti mi sono noti – ha detto il presidente Conte –, altri sono nuovi e questo è un bene. Sono felice di salutare Enrico Sparapani, una persona che è entrata da tempo nel Movimento condividendo le nostre linee sui temi cardine come la transizione ecologica e combattere le disuguaglianze. Enrico ha mostrato impegno e responsabilità, ora dovrà lanciare il progetto politico per Ancona senza fare promesse. Enrico, buona corsa".

Alla serata anconetana, a parte il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fede, anche lui impegnato in Parlamento a Roma, i vertici locali c’erano tutti, compresa la consigliera regionale Marta Ruggeri e il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani. La prima ha parlato soprattutto di sanità, argomento cardine del sistema regionale di cui si occupa nella sua attività di consigliera, Ascani ha affrontato il tema delle problematiche per la gestione di un comune.

E poi l’intervento del candidato a sindaco: "Ho deciso di accettare la proposta di candidarmi perché credo di poter essere d’aiuto al servizio della città – ha detto Sparapani –. Una città in cui c’è molto da fare dopo la fallimentare guida della sindaca Valeria Mancinelli. In questi anni il 20% delle attività commerciali in città sono sparite e il 40% dei nostri studenti hanno preferito andare altrove presso atenei differenti. In questi giorni ho incontrato diversi esperti, dal professor Danovaro per l’Area Marina Protetta al professor Bonifazi per il Pia, il piano contro l’inquinamento della città e poi le categorie. La lista? Abbiamo scelto tra i nostri attivisti". Una lista a 29 con appena 10 donne, il minimo necessario per ricevere l’ok dalla Commissione elettorale.

Andando da soli il grillini non potranno puntare certo al ballottaggio. A chi garantiranno appoggio a quel punto? Su questo tema Sparapani è stato categorico: "Noi abbiamo un programma, chi lo apprezza e appoggia potrà discutere con noi, altrimenti massima libertà di scelta ai nostri elettori". La candidata Angelica Palumbo, infine, ha criticato il ruolo svolto dai Ctp: "Sono stati inutili, li potenzieremo". E ora inizia un mese di fuoco per il M5s che dovrà cercare in tutti i modi di risalire la china visto che nelle elezioni amministrative i risultati sono stati difficilmente edificanti. A Sparapani e ai suoi l’arduo compito.

Pierfrancesco Curzi