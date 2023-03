Il murale dell’istituto Mannucci

Un paesaggio fantastico per gli oltre 160 alunni dello spazio scolastico di via Redipuglia. E’ quello che gli studenti del Liceo Artistico Mannucci hanno realizzato su due pannelli decorativi che andranno ad abbellire l’atrio dell’istituto. I ragazzi della III A (Arti figurative) accompagnati dal preside Luca Serafini e dal professor Nicola Farina ieri hanno presentato i loro lavori in Comune ed esibito quello prescelto, creato da Martina Baiano. E’ l’assessorato alle Politiche educative che ha commissionato il progetto di decoro urbano per la struttura che ospita, tra gli altri, circa 120 bambini dei nidi d’Infanzia. Il progetto si colloca nell’iniziativa “Io decoro Ancona...e tu?” promossa da diversi anni e vede il coinvolgimento della classe IIIA e la supervisione del prof Nicola Farina per la realizzazione di pannelli decorati.