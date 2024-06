Il murale realizzato da Zenobi a Scorcelletti conquista tutti

Un’altra grande opera fa bella mostra di sé sull’ampia facciata di un edificio. Si intitola "Imparare e Crescere" e si trova su un’asse stradale percorso ogni giorno da migliaia di persone. Un’opera che ha già incantato e tenuto coi nasi all’insù tante persone. L’autore è l’artista jesino Federico Zenobi che spiega: "Si tratta di un’opera realizzata per il circolo Ricreativo socioculturale di Scorcelletti. In questo piccolo circolo, è palpabile la connessione esistente tra tutte le fasce d’età, dai più piccoli, ai giovani, agli anziani. Tutti con voglia di mettersi in gioco e di aiutare. Le due figure rappresentate mentre leggono un libro, simboleggiano il collegamento intergenerazionale, la voglia di imparare e crescere insieme, apprendendo dal passato, e con la curiosità del futuro". Un nonno che legge ad una bimba con un sorriso sognante illuminata da un raggio di sole. Zenobi ha all’attivo diversi murales: la sua ultima opera è stata realizzata nei giorni scorsi a Cacciano, sul muro dell’istituto comprensivo: un tributo ai minatori che nel corso degli anni hanno speso parte della loro esistenza nella miniera della vicina Cabernardi.