Il murales di Skugio in "regalo" ai ragazzi

Hanno "scartato" un regalo di inizio anno i ragazzi con disabilità de ‘Il volo della libellula’ che, lunedì, hanno potuto ammirare per la prima volta i due grandi murales realizzati dell’artista Skugio all’interno della sede della loro associazione.

Le opere hanno permesso di colorare le pareti del Centro Metropolis e sono state svelate con una festa cui hanno preso parte l’artista stesso, Lorenzo Nicoletti, attorniato dai ragazzi, dai genitori, dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio.

"Abbiamo proposto a Skugio di realizzare un murale nell’autunno scorso – hanno raccontato i genitori – e da parte sua c’è stata la massima disponibilità e una grande cura, anche dal punto di vista della ricerca artistica e dell’attinenza alla nostra associazione".

Lorenzo, noto writer anconetano impegnato anche all’estero, ha subito programmato la realizzazione e, compatibilmente con i suoi impegni, è arrivato a Falconara il 27 dicembre, per completare l’opera nel giro di tre giorni. Parte di una parete è stata soltanto disegnata, per lasciare ai ragazzi la possibilità di cimentarsi con i colori, segno di grande sensibilità e attenzione.

I locali di via Leopardi sono da circa un anno sede dell’associazione, fondata dalle mamme di ragazzi con disabilità. Qui vengono portati avanti laboratori e attività per 16 giovani.

"Ho voluto consentire all’associazione ‘Il volo della libellula’ l’utilizzo esclusivo di questi locali – ha spiegato il sindaco Stefania Signorini – consapevole dell’importanza delle attività che l’associazione sta portando avanti e delle potenzialità dell’immobile. La sede di via Leopardi è diventata in questi mesi un punto di riferimento, un luogo di incontro, di confronto per i ragazzi e per i loro genitori, un obiettivo raggiunto che mi riempie di orgoglio".