Il muro scricchiola, frana e palazzo evacuato

Scricchiolii da un muro perimetrale, poi la terra che si muove, impetuosa: e viene giù. Senza avvertire, senza fare rumore. Scatenando, però, il terrore nel rione. Sono stati attimi di concitazione e paura, ieri pomeriggio a Falconara, dove una palazzina di via Canonico, civico 19, in cui risiedono otto famiglie è stata tempestivamente evacuata dai vigili del fuoco. Un residente, attorno alle 15.30, ha avvertito lo smottamento di terreno, simile ad una frana, che sarebbe avvenuto in un cantiere privato di via Bordoni, mentre il condominio sgomberato dai pompieri si trova nella strada al livello superiore. Anche in via Bordoni, civico 24, in realtà, è stata evacuata un’altra famiglia, notizia arrivata in serata.

Nessun ferito, per fortuna. Ma venendo a mancare una porzione di terra, che avrebbe provocato il dissesto statico, non sussistevano più le condizioni per far dormire, quelle persone, a casa loro. Una ventina in tutto, subito corse in strada quando avvertite dall’imponente dispiegamento di forze dell’ordine presente, che precauzionalmente ha optato per far uscire gli abitanti nello sconforto di chi ora teme di aver visto la sua abitazione inagibile. Come un’anziana, la più avanti con l’età, che al Carlino ha confessato: "Mi sono sentita impotente quando mi hanno avvisata che avrei dovuto abbandonare casa. Mi è crollato il mondo addosso e francamente non so dove potrò passare la notte". In realtà, la notte, seppure piena di legittimi timori, le persone l’hanno trascorsa al sicuro, grazie alla rete parentale e soprattutto all’attivazione in prima persona del sindaco Stefania Signorini, subito sul posto, che ha fatto contattare gli hotel della zona per il ricovero degli sfollati. Alcuni dei quali, infatti, sono stati trasferiti all’hotel Touring di Falconara e all’Eden Park di Montemarciano. "Nelle difficoltà del momento la situazione appare sotto controllo – ha raccontato il primo cittadino -. Devo ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i soccorritori e il personale dell’Ufficio tecnico del Comune per la tempestività di intervento che era la priorità assoluta per garantire l’incolumità dei nostri concittadini. Ora soluzioni immediate per risolvere la situazione delle persone evacuate", ha aggiunto. Assieme a Signorini anche i due comandanti delle divise falconaresi, vista la gravità dell’evento: Luciano Loccioni, comandante della Polizia locale, e Giuseppe Esposito, comandante dei carabinieri della Tenenza.

Con loro una schiera non indifferente di agenti e militari, nonché le squadre dei vigili del fuoco di Ancona e Falconara, tra le prime a recarsi nell’area a rischio. Cupe le scene dei residenti, uno alla volta, scortati dai pompieri per recuperare i bagagli per la notte. Anche la ditta che opera nel cantiere si è recata in via Bordoni, per capire cosa fosse accaduto: la dinamica è tutt’ora in fase di ricostruzione. Presenti il legale del condominio di via Canonico, Riccardo Casella. In tarda serata l’ordinanza ufficiale di sgombero dei due immobili. Oggi saranno compiuti ulteriori verifiche statiche, per capire se possano esserci state lesioni strutturali e quali siano state le cause del dissesto.