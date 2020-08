"Quella crepa enorme si sta allargando oltre ogni misura e anche molto velocemente. Bisogna agire, subito però, prima che succeda qualcosa di brutto". Tutti gli operatori balneari di Portonovo sono concordi nell’affermarlo e il loro grido, unanime, si estende lungo tutta la baia. Quell’urlo ha già raggiunto il Comune di Ancona ma a loro non basta, vogliono che chi di dovere si metta in moto quanto prima. Si riferiscono a quel muro ben visibile prima di raggiungere...

"Quella crepa enorme si sta allargando oltre ogni misura e anche molto velocemente. Bisogna agire, subito però, prima che succeda qualcosa di brutto". Tutti gli operatori balneari di Portonovo sono concordi nell’affermarlo e il loro grido, unanime, si estende lungo tutta la baia. Quell’urlo ha già raggiunto il Comune di Ancona ma a loro non basta, vogliono che chi di dovere si metta in moto quanto prima. Si riferiscono a quel muro ben visibile prima di raggiungere la baia, segnato, come una ferita, da una grossa crepa che giorno dopo giorno sembra aumentare di misura minacciando la strada dove passano bagnanti, bus, macchine, moto e biciclette. "Due mezzi contemporaneamente non ci passano, figurarsi se si tratta di un bus o, peggio, di un mezzo di soccorso che ha già grosse necessità a raggiungere la baia nella solita lotta contro il tempo – dicono -. Poi c’è sempre un’orda di gente che a piedi la affolla, anche in piena carreggiata, rendendo il tratto ancora più pericoloso al passaggio dei veicoli. Succede ogni volta, per tutta la stagione e a tutte le ore del giorno". E comunque c’è sempre la "spada di Damocle" della crepa che si allarga e che minaccia di far venire giù tutto, a prescindere di chi riesca a passarci o meno. Alcuni operatori sostengono che la mura vada abbattuta e rifatta subito, altri, più cautamente, che devono essere gli esperti a decidere cos’è meglio. "In ogni caso dovrebbero esserci due corsie ben percorribili in andata e ritorno da qualsivoglia mezzo e per farlo la strada deve essere allargata. E’ proprio un problema di pubblica sicurezza – dicono, tornando alla carica -. Ci sarebbe bisogno anche di un passaggio pedonale per quelle persone che tanto per quella strada ci transitano". Il problema della viabilità a Portonovo è annoso e mai come quest’anno, così diverso dagli altri sotto ogni punto di vista, ha infiammato gli animi di chi ci lavora e di coloro che lo frequentano. "Sicuramente se ne riparlerà a settembre per il Comune che ce l’ha già sul tavolo questo problema, esposto proprio da noi, tutti insieme", chiudono, preoccupati ma fiduciosi che qualcuno ci metterà mano per arginare il problema. Attendono dunque e nel frattempo si barcamenano tra le tante difficoltà, il caos parcheggi tra tutti, gli assembramenti quasi inevitabili in spiaggia e i controlli sempre più intensi con cui rapportarsi.

si.sa.