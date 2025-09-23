Il Museo del Covo pronto a diventare realtà

A fine agosto la giunta comunale aveva approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo del Museo della civiltà contadina e della Festa del Covo da realizzare a Campocavallo e in queste ore è stata pubblicata la gara d’appalto il cui valore complessivo è pari a 946mila e 218 euro. Ieri la sindaca Michela Glorio ha fatto un sopralluogo nell’area di via Saragat dove sorgerà e anche nella zona attigua dove verrà costruita la primaria. Quello di agosto è stato l’ultimo passaggio tecnico per quanto riguarda il Museo. Il progetto è stato inviato dagli uffici alla Stazione unica appaltante della Regione che ha provveduto appunto ad aprire l’appalto con procedura negoziata. In virtù della delibera regionale del 30 giugno che aggiorna il prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, è stato necessario un aggiornamento che tuttavia modifica di appena duemila euro l’importo complessivo del progetto redatto dalla Fima Engineering srl di Osimo.

"Siamo finalmente arrivati al termine di un lungo procedimento iniziato nel 2022, quando la Regione impegnò un contributo di 500mila euro, somma poi integrata da fondi comunali per realizzare una struttura all’avanguardia, sostenibile dal punto di vista ambientale – dice la sindaca -. All’inizio l’area era sotto curatela fallimentare, poi l’abbiamo acquistata. Nel futuro Museo di 800 metri quadrati sarà infatti utilizzata energia elettrica da fonti rinnovabili e avrà verde anche in copertura. Nell’area all’angolo tra via Cagiata e via Saragat che ospiterà l’immobile, sarà prevista la realizzazione anche di 50 nuovi parcheggi e la piantumazione di una ventina di elementi arborei. Quello approvato in giunta era un atto indispensabile per sbloccare un procedimento rimasto fermo da troppo tempo".

L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il 2 ottobre. La gara prevede premialità per le aziende che si trovano nel raggio di 30 chilometri dal territorio di Osimo. "L’area della scuola invece è stata acquistata dall’Istituto Campana e al momento ci sono due possibilità, quella di un progetto già validato, arrivato alla sua fase conclusiva e quasi pronto per essere messo a gara e quella di un piano più grande per cui devono essere trovati finanziamenti nuovi da segnare a bilancio e che seguirà un iter più lungo. Ne parleremo nell’assemblea cittadina del 9 ottobre dove i cittadini stessi saranno chiamati a scegliere uno dei due progetti".

Silvia Santini