Il Museo della Carta diventa protagonista di "Paper Week": alla scoperta del riciclo

Da domani e fino a domenica della prossima settimana torna l’appuntamento con la Paper Week, una serie di eventi pensati per valorizzare il riciclo di carta e cartone. Più di 200 appuntamenti copriranno l’intero territorio nazionale, con un’attenzione particolare alla formazione e all’informazione e con una partecipazione attesa di oltre 50mila persone. Obiettivi dell’iniziativa sono: "L’arricchimento della conoscenza sul mondo della carta nelle sue diverse forme, l’approfondimento delle direttive sulla corretta raccolta differenziata e l’approfondimento dei meccanismi di riciclo. Il tessuto dell’evento è variegato e spazia dall’arte alla produzione industriale, dai giochi alle performance teatrali, dalla cucina alla scrittura, intrecciando cultura, quotidiano, storia e prospettive future, tutti elementi fondamentali dell’ecosistema carta e cartone".

Per Fabriano il cuore dell’attività sarà rappresentato dal Museo della Carta e della Filigrana, protagonista degli eventi di RicicloAperto, che diventerà scenario di momenti di apprendimento e divertimento in cui sarà possibile sperimentare la creazione di carta fatta a mano utilizzando impasti riciclati e realizzando filigrane personalizzate con la dicitura "Paperweek". Questa esperienza, arricchita dalla sapiente guida dei mastri Cartai Storici del Museo di Fabriano, che da oltre trent’anni svelano i segreti della produzione della carta – materiale che qui ha conosciuto significative evoluzioni tecniche – promette di essere stimolante e formativa, capace di coinvolgere e appassionare tanto gli adulti quanto i più giovani. "Siamo lieti di ospitare anche quest’anno l’evento Paper Week con il nostro Museo della Carta e della Filigrana – commenta l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni -. Un’opportunità per conoscere e apprezzare meglio la versatilità di questo materiale e un momento di approfondimento per approfondire le regole e il funzionamento di un virtuoso sistema di riciclo. Un’occasione per promuovere la nostra eccellenza creativa che guarda al futuro anche attraverso la sostenibilità". Per partecipare agli eventi realizzati con il patrocinio dell’Anci e del Ministero dell’Ambiente (promossa da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima)e immergersi nella cultura della carta, è essenziale prenotarsi sul sito: https://www.museodellacarta.com/ o al numero 0732.709297.