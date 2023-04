Il Museo della Carta partecipa a Paper Week

Il Museo della Carta e della Filigrana, uno dei musei più visitati delle Marche, parteciperà alla Paper Week, la grande settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici. Partita ieri l’iniziativa "La Filigrana del Riciclo" in programma fino a venerdì. Si potrà approfondire il tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi. L’iniziativa si svolge dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 alla sede museale in largo Fratelli Spacca. "Un’occasione meravigliosa di crescita e condivisione dove si sposano temi contemporanei con la tradizione cartaria fabrianese" per l’assessore Maura Nataloni. I partecipanti potranno mettere le mani in pasta: con l’assistenza dei mastri cartai realizzeranno un foglio di carta a mano con fibre di riciclo secondo le antiche tecniche dei cartai medievali. Avranno come souvenir il loro foglio di carta filigranato con l’esclusiva e unica filigrana "Paperweek2023". Al termine del laboratorio, gadget in omaggio ai partecipanti per sensibilizzare le famiglie e i loro compagni di scuola.