Il musical di Charlie Brown. Tutto esaurito al Giglio. Lazzarini: “Felici del risultato“

Grande attesa per “Sei un brav’uomo, Charlie Brown”, il musical prodotto dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con Lucca Comics & Games e il Teatro Rossetti di Trieste, in scena oggi alle ore 16.30. Il cast è composto da alcuni tra gli attori più amati del musical italiano: Alberto Salve (Charlie Brown), Giulia Fabbri (Sally Brown), Beatrice Baldaccini (Lucy), Roberto Tarsi (Snoopy), Massimiliano Carulli (Schroeder) e Damiano Faggionato (Linus); a completare il cast, come swing, Caterina Gabrieli e la regia del lucchese Eugenio Contenti, apprezzato anche all’estero.

"Sono felice per il risultato raggiunto – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro – e, aver contribuito con un nostro progetto di successo, all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. La realizzazione dello spettacolo è di altissimo livello, sia per le interpretazioni di brillanti e bravissimi giovani interpreti provenienti da tutta Italia, che per la regia e la coreografia del nostro bravissimo Eugenio Contenti, un’altra eccellenza lucchese di livello internazionale".

"Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini – conclude Lazzarini – ancora una volta centra l’obiettivo del “tutto esaurito“ poiché riesce a intercettare i gusti e l’interesse del pubblico per spettacoli di cultura in diversi ambiti: quello del musical è probabilmente un filone da perseguire anche in futuro."