Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ancona
Il musical di Charlie Brown. Tutto esaurito al Giglio. Lazzarini: "Felici del risultato"
2 nov 2025
PAOLO CERAGIOLI
Cronaca
Il musical di Charlie Brown. Tutto esaurito al Giglio. Lazzarini: “Felici del risultato“

Oggi alle 16.30 lo spettacolo prodotto dal teatro stesso in occasione del festival

Un momento dello spettacolo “Sei un brav’uomo, Charlie Brown“ prodotto dal Teatro del Giglio

Un momento dello spettacolo “Sei un brav’uomo, Charlie Brown“ prodotto dal Teatro del Giglio

Grande attesa per “Sei un brav’uomo, Charlie Brown”, il musical prodotto dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con Lucca Comics & Games e il Teatro Rossetti di Trieste, in scena oggi alle ore 16.30. Il cast è composto da alcuni tra gli attori più amati del musical italiano: Alberto Salve (Charlie Brown), Giulia Fabbri (Sally Brown), Beatrice Baldaccini (Lucy), Roberto Tarsi (Snoopy), Massimiliano Carulli (Schroeder) e Damiano Faggionato (Linus); a completare il cast, come swing, Caterina Gabrieli e la regia del lucchese Eugenio Contenti, apprezzato anche all’estero.

"Sono felice per il risultato raggiunto – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro – e, aver contribuito con un nostro progetto di successo, all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. La realizzazione dello spettacolo è di altissimo livello, sia per le interpretazioni di brillanti e bravissimi giovani interpreti provenienti da tutta Italia, che per la regia e la coreografia del nostro bravissimo Eugenio Contenti, un’altra eccellenza lucchese di livello internazionale".

"Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini – conclude Lazzarini – ancora una volta centra l’obiettivo del “tutto esaurito“ poiché riesce a intercettare i gusti e l’interesse del pubblico per spettacoli di cultura in diversi ambiti: quello del musical è probabilmente un filone da perseguire anche in futuro."

